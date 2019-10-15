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«Мы волшебную косим трын-траву!» Смотрите, как Иглесиас играет с детьми под Никулина

16.10.2019 14:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Энрике Иглесиас вместе с 38-летней российской теннисисткой Анной Курниковой воспитывает сына Николаса и дочь Люси. Звездный отец много гастролирует, но всегда с нетерпением ждет возвращения домой. В своем Instagram он показал, как весело с ним общаются малыши.

Энрике обнародовал забавный ролик, на котором запечатлен с детьми в своем особняке в Майами. Иглесиас поднимал футболку, издавая жужжащие звуки, а дети щекотали его и заливисто смеялись.

Примечательно, что в этот момент в комнате играла «Песня про зайцев» Юрия Никулина из фильма «Бриллиантовая рука».

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

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Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 15 Окт 2019 в 7:01 PDT

 
 
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