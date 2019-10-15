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«Мы волшебную косим трын-траву!» Смотрите, как Иглесиас играет с детьми под Никулина
Источник материала: Tut.by
Энрике Иглесиас вместе с 38-летней российской теннисисткой Анной Курниковой воспитывает сына Николаса и дочь Люси. Звездный отец много гастролирует, но всегда с нетерпением ждет возвращения домой. В своем Instagram он
Энрике обнародовал забавный ролик, на котором запечатлен с детьми в своем особняке в Майами. Иглесиас поднимал футболку, издавая жужжащие звуки, а дети щекотали его и заливисто смеялись.
Примечательно, что в этот момент в комнате играла «Песня про зайцев» Юрия Никулина из фильма «Бриллиантовая рука».
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