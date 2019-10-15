«Мы волшебную косим трын-траву!» Смотрите, как Иглесиас играет с детьми под Никулина

Источник материала: Tut.by

Энрике Иглесиас вместе с 38-летней российской теннисисткой Анной Курниковой воспитывает сына Николаса и дочь Люси. Звездный отец много гастролирует, но всегда с нетерпением ждет возвращения домой. В своем Instagram он показал , как весело с ним общаются малыши.

Энрике обнародовал забавный ролик, на котором запечатлен с детьми в своем особняке в Майами. Иглесиас поднимал футболку, издавая жужжащие звуки, а дети щекотали его и заливисто смеялись.

Примечательно, что в этот момент в комнате играла «Песня про зайцев» Юрия Никулина из фильма «Бриллиантовая рука».