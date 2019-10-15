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Во Дворце культуры – концерт Андрея Пугача

16.10.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

17 октября во Дворце культуры БГСХА состоится творческий вечер Андрея Пугача «55 лет на сцене». В программе — песни и романсы.

 

Во Дворце культуры – концерт Андрея Пугача
Фото Михаила Левцова

 

В творческом вечере также примут участие Народный оркестр народных инструментов, солисты Народной студии эстрадной песни «Золак», театр танца «Три-четыре», Народный академический хор «Спадчына» Горецкого РЦК.

 

Начало в 18.00. Вход свободный


 
 
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  17 октября во Дворце культуры БГСХА состоится творческий вечер Андрея Пугача «55 лет на сцене». В программе — песни и романсы.     В творческом вечере также примут...
 
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