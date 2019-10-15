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Во Дворце культуры – концерт Андрея Пугача
16.10.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
17 октября во Дворце культуры БГСХА состоится творческий вечер Андрея Пугача «55 лет на сцене». В программе — песни и романсы.
В творческом вечере также примут участие Народный оркестр народных инструментов, солисты Народной студии эстрадной песни «Золак», театр танца «Три-четыре», Народный академический хор «Спадчына» Горецкого РЦК.
Начало в 18.00. Вход свободный
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17 октября во Дворце культуры БГСХА состоится творческий вечер Андрея Пугача «55 лет на сцене». В программе — песни и романсы. В творческом вечере также примут...
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