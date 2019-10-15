В NASA показали новые скафандры для полетов к Луне

Источник материала: Tut.by

15 октября NASA продемонстрировало новые космические скафандры, в которых астронавты будут исследовать космос в рамках миссии «Артемида», предполагающей запуски к Луне космического корабля «Орион». Об этом пишет издание Naked Science.



Фото: NASA

Костюмы нового поколения заменят громоздкие космические скафандры эпохи «Спейс шаттлов», которые сейчас используются астронавтами для миссий, связанных с обслуживанием Международной космической станции.

Один из скафандров предназначен для использования на борту космического корабля «Орион», а второй — для высадки на спутник нашей планеты. Последний даст принципиально новые возможности. «Астронавтам не придется „прыгать по поверхности Луны“. Новые скафандры позволят „по-настоящему ходить“», — заявил глава Космического ведомства Джим Брайденстайн.



Фото: NASA

Скафандр для полетов (яркого оранжевого цвета) постарались сделать максимально компактным и удобным. В обычных условиях он не находится под давлением, однако в случае возникновения опасности, например при разгерметизации, может создавать избыточное давление и повышать выживаемость членов экипажа корабля.

Важным отличием скафандров стала универсальность: их могут использовать и женщины, и мужчины. В целом те или иные особенности строения тела также не должны стать серьезным препятствием. Новые изделия созданы специально для полетов к Луне, однако в перспективе их модернизированные версии можно будет применить и для экспедиций на Марс.



Фото: NASA

Напомним, согласно программе «Артемида», к спутнику нашей планеты хотят отправить «первую женщину и следующего мужчину». Программа должна позволить создать на Луне обитаемое поселение. Кроме американских специалистов в программе участвуют эксперты Европейского космического агентства.

В сентябре NASA выдало Lockheed Martin контракт на строительство от шести до 12 космических кораблей «Орион». Для запуска аппаратов этого типа будут использовать перспективную сверхтяжелую ракету Space Launch System. До сих пор неизвестна дата первого запуска этого носителя. Недавно чиновник NASA Кеннет Бауэрсокс заявил, что первый старт могут вновь перенести: ожидать его, возможно, стоит не ранее середины 2021 года в связи с рисками и техническими трудностями.

Этот носитель, напомним, станет самой мощной ракетой из всех используемых сейчас, превзойдя в том числе сверхтяжелую ракету Falcon Heavy от SpaceX.