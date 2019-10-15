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Предприятия концерна "Беллесбумпром" увеличат поставки мебели в Евросоюз

16.10.2019 15:13 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Предприятия концерна "Беллесбумпром" увеличат поставки мебели в Евросоюз

Предприятия "Беллесбумпрома" намерены наращивать поставки мебели в страны ЕС, сообщил председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров.

"Доля российского рынка в экспортных поставках мебели сокращается, но он все равно для нас останется премиальным и основным. Мы сейчас стремимся наращивать экспорт в страны ЕС. У нас уже есть не просто разовые поставки на европейский рынок - мы начинаем продавать системно, вошли в торговые сети. Таким образом, ЕАЭС и ЕС - это наши приоритеты в торговле", - сказал Юрий Назаров.

По его словам, развивается также производственная кооперация. "Некоторые наши предприятия начинают выполнять заказы крупнейших европейских производителей мебели. Это очень важно, это наша перспектива", - подчеркнул председатель концерна.

Белорусская мебель экспортируется в 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. В их числе многие страны Европы (Италия, Германия, Франция, Польша и др.), а также отдаленные рынки - США, Канада и Новая Зеландия. В настоящее время мебель в Беларуси производят почти 1,3 тыс. организаций различных форм собственности. Наиболее крупные из них входят в состав "Беллесбумпрома" и Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Почти все мебельные предприятия являются экспортно ориентированными. Около 70% производимой в Беларуси мебели поставляется на зарубежные рынки.

Предприятия концерна "Беллесбумпром" за январь-август 2019 года поставили на внешние рынки продукции на 379,5 млн долларов, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост экспортных отгрузок отмечается практически по всем видам продукции. Но в связи с существенным падением цен на внешних рынках на фанеру и древесно-стружечные плиты, а также мебель, экспорт этих товаров принес меньшую выручку. С учетом неблагоприятных внешних факторов предприятия отрасли принимают оперативные меры по поиску новых путей реализации продукции на экспорт. Так, ОАО "Ивацевичдрев" начало активно поставлять мебель в адрес крупного польского сетевого ритейлера, что обеспечило предприятию полную загрузку мощностей по производству мебели. ОАО "Гомельдрев" начало поставлять мебель популярной в Европе торговой сети. Под заказ крупной европейской компании изготавливать мебель начало ЗАО "Молодечномебель".

Кроме того, предприятия предпринимают меры по выходу на новые ранки сбыта. Например, СООО "ЗОВ-ЛенЕвромебель" начало поставлять мебель в Объединенные Арабские Эмираты. Экспорт по данному предприятию вырос на 10,5%. ОАО "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс" благодаря новым контрактам на внешних рынках нарастило экспортные поставки на 6,9%, пишет БЕЛТА.

 
 
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Предприятия "Беллесбумпрома" намерены наращивать поставки мебели в страны ЕС, сообщил председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров.
 
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