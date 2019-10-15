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«Это наш секретный код». Как беларус поговорил с директором Кембриджа о родном языке

16.10.2019 14:59 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларуский предприниматель, бывший ученый и действующий спортсмен Игорь Скорынин опубликовал в Facebook пост под заголовком «Секретный код». Это трогательная заметка о беседе с директором Кембриджа — и снова о важности беларуского языка. Без лишних слов целиком цитируем Игоря.

«Я долго не хотел это рассказывать, а сейчас подумал — ай, расскажу. Пока погода солнечная, и у всех настроение. Тема опасная, но авось не поругаемся. Уж больно история красивая. Так вот.

Когда я привез Лизу в Кембридж, я решил познакомиться с директором колледжа. Директор — уверенный и внимательный мужчина лет сорока пяти. Я подошел, представился и говорю: «Мы из Беларуси».

Те, кто много ездит, знает типичное выражение лица собеседника, которое обычно за этим следует, если вы не в Польше, Украине, России или Прибалтике. Поэтому я привычно приготовился дать расширенный комментарий. Но вышло иначе. Мой собеседник говорит:

«Да, конечно. Я знаю, откуда вы. И я знаю, что Беларусь — это не Россия. И я знаю, что хотя вы в основном говорите по-русски, у вас есть свой язык. И вы об этом языке спорите, нужен он или нет».

Вы представляете? Дело происходит в Англии, и я разговариваю с местным. 

Наступила его очередь рассматривать мое выражение лица. Он улыбнулся, довольный произведенным эффектом, и продолжил: «Знаете, я из Уэльса. У нас там тоже свой язык — «кэмрайг». И я, когда был подростком, ныл родителям: «Зачем мне его учить? В университете он не нужен! Только время тратить!» Но родители терпеливо говорили мне: «Пожалуйста, Джулиан, учи. Потом поймешь, зачем». И когда я уехал, я понял.

Мы, валлийцы, не такие, как англичане. Не лучше и не хуже, а просто другие. И нам важно оставаться другими.

И наш язык — это наш секретный код. Мы его знаем, а другие — нет. Без секретного кода мы перестанем быть собой.

И это не говоря о том, что любой человек, знающий на один язык больше, становится богаче.

А если это редкий язык — он становится богаче вдвойне. А если это язык его родины — этому вообще нет цены. Я так рад, что родители заставляли меня учить кэмрайг. Поэтому я не перепутаю вас с русским при всем моем уважении к ним, мистер Скорынин».

Как вам?

Вот чему меня научил в Кембридже директор крутого интернационального колледжа, где что ни студент — то национальность».

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Фото обложки: TUT.by. 

 
Теги: знакомства
 
 
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Беларуский предприниматель, бывший ученый и действующий спортсмен Игорь Скорынин опубликовал в Facebook пост под заголовком «Секретный код». Это трогательная...
 
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