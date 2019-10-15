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Посмотрите на новые часы, которые «Луч» выпустит в поддержку тяжелобольных детей

16.10.2019 14:16 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Минский часовой завод «Луч» запустил благотворительный проект «Ценность времени». Он готовит лимитированную коллекцию часов. Вскоре ее выставят на благотворительном аукционе, а вырученные деньги пойдут на помощь тяжелобольным детям. 

В чём польза проекта?

Проект направлен на поддержку Беларускому детскому хоспису, которому вот-вот исполнится 25 лет. «Ценность времени» включает в себя нескольких этапов.

Первый прошел в начале октября: команда часового завода организовала мастер-класс для детей хосписа, где воспитанники смогли почувствовать себя дизайнерами — самостоятельно придумать рисунки для циферблата. По нарисованным эскизам «Луч» разрабатывает настоящие часы и подарит их самим авторам. 

Следующим этапом проекта станет благотворительный аукцион, где выставят часы с надписью «Ценность времени для этой жизни» из новой коллекции. Все средства от продажи переведут на счет хосписа.

А почему такое название?

Концепцию названия объяснила специалист хосписа Татьяна Поддубная: «Философия хосписа заключается в том, чтобы ценить время и помогать тяжелобольным детям и семьям проживать наполненную жизнь, независимо от того, сколько она продлится. Ведь время — самое ценное, что у нас есть. Часто мы думаем, что если ребенок неизлечимо болен, то ему нельзя помочь. Это не так, и как раз этот проект подтверждает: важно дорожить каждой секундой, проведенной вместе».

А дайте уже посмотреть на часы!

Пожалуйста:

 
 
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Минский часовой завод «Луч» запустил благотворительный проект «Ценность времени». Он готовит лимитированную коллекцию часов. Вскоре ее выставят на...
 
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