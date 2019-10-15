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В Гомеле из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуировали многоэтажку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гомеле жильцов многоэтажки эвакуировали после сообщения о взрывном устройстве.
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На место приехали экстренные службы. Эвакуировали 50 жильцов. Был проведен осмотр четырех подъездов 9-этажки.
Взрывное устройство обнаружено не было.
Была установлена личность звонившей. Ей оказалась 12-летняя ученица одной из школ Добрушского района. Она взяла телефон у одноклассницы, набрала случайный номер и сообщила информацию о взрывном устройстве.
Проводится проверка.
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Новости Беларуси. В Гомеле жильцов многоэтажки эвакуировали после сообщения о взрывном устройстве. По информации УВД Гомельского облисполкома, происшествие...
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