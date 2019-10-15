В Гомеле из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуировали многоэтажку

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомеле жильцов многоэтажки эвакуировали после сообщения о взрывном устройстве.

По информации УВД Гомельского облисполкома, происшествие случилось утром 16 октября. В оперативно-дежурную службу поступило сообщение от жительницы дома по улице Ефремова. Женщина сказала, что ей позвонила неизвестная девушка и сообщила, что в доме заложено взрывное устройство.

На место приехали экстренные службы. Эвакуировали 50 жильцов. Был проведен осмотр четырех подъездов 9-этажки.



Фото: УВД Гомельского облисполкома

Взрывное устройство обнаружено не было.

Была установлена личность звонившей. Ей оказалась 12-летняя ученица одной из школ Добрушского района. Она взяла телефон у одноклассницы, набрала случайный номер и сообщила информацию о взрывном устройстве.

Проводится проверка.