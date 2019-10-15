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В Гомеле из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуировали многоэтажку

16.10.2019 15:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомеле жильцов многоэтажки эвакуировали после сообщения о взрывном устройстве. 

По информации УВД Гомельского облисполкома, происшествие случилось утром 16 октября. В оперативно-дежурную службу поступило сообщение от жительницы дома по улице Ефремова. Женщина сказала, что ей позвонила неизвестная девушка и сообщила, что в доме заложено взрывное устройство. 

На место приехали экстренные службы. Эвакуировали 50 жильцов. Был проведен осмотр четырех подъездов 9-этажки. 

В Гомеле из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуировали многоэтажку
Фото: УВД Гомельского облисполкома

Взрывное устройство обнаружено не было. 

Была установлена личность звонившей. Ей оказалась 12-летняя ученица одной из школ Добрушского района. Она взяла телефон у одноклассницы, набрала случайный номер и сообщила информацию о взрывном устройстве. 

Проводится проверка. 

В начале августа по факту лжеминирования вокзала в Минске и двух самолетов возбуждено уголовное дело (читать далее). 

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Гомеле жильцов многоэтажки эвакуировали после сообщения о взрывном устройстве.  По информации УВД Гомельского облисполкома, происшествие...
 
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