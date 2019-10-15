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На МКАД столкнулись Citroen и грузовик Hyundai

16.10.2019 15:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на МКАД. 

По информации МЧС, авария произошла утром 16 октября на съезде с МКАД на улице Бабушкина. О ДТП сообщил очевидец. 

Столкнулись легковушка Citroen и грузовик Hyundai. В легковом авто оказалась заблокирована водитель. 20-летнюю девушку спасли сотрудники МЧС. 

На МКАД столкнулись Citroen и грузовик Hyundai
Фото: МЧС  

Пострадавшую доставили в медучреждение с сочетанными травмами тела и ЧМТ средней степени. 

По факту аварии проводится проверка.  

В начале октября в ДТП на МКАД перевернулся легковой автомобиль Peugeot (читать далее). 

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Новости Беларуси. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на МКАД.  По информации МЧС, авария произошла утром 16 октября на съезде с МКАД на улице Бабушкина. О...
 
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