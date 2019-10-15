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На МКАД столкнулись Citroen и грузовик Hyundai
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на МКАД.
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Столкнулись легковушка Citroen и грузовик Hyundai. В легковом авто оказалась заблокирована водитель. 20-летнюю девушку спасли сотрудники МЧС.
Пострадавшую доставили в медучреждение с сочетанными травмами тела и ЧМТ средней степени.
По факту аварии проводится проверка.
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Новости Беларуси. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на МКАД. По информации МЧС, авария произошла утром 16 октября на съезде с МКАД на улице Бабушкина. О...
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