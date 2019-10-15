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4-й год идёт капремонт: с какими вопросами обратились минчане к помощнику Президента Виталию Приме
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Руководство и должностные лица Администрации Президента Беларуси продолжают выездные приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Первомайском районе Минска 16 октября со своими вопросами и проблемами жители могли обратиться к помощнику Президента – инспектору по Минску.
Виталий Прима принял почти 20 человек. Традиционно, большинство вопросов касалось самых актуальных для людей тем, таких как строительство и ЖКХ, земельные отношения, работа транспорта, социальные проблемы.
Виталий Прима, помощник Президента – инспектор по Минску:
На приемах граждан стоит задача не только услышать о проблеме, оказать содействие, но и оценить работу местной власти, а в некоторых случаях даже выработать системные решения, например, с помощью поправок в законодательство. Впрочем, многие ответы на свои вопросы получают уже на приеме.
Наталья Купревич, жительница Первомайского района Минска:
Администрация Президента продолжит выездные приемы. Постоянная работа с обращениями граждан – требование главы государства. Особое внимание сейчас уделяется вопросам социально-экономического развития регионов, выявлению проблем, которые вызывают обеспокоенность людей и требуют оперативного решения.
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Новости Беларуси. Руководство и должностные лица Администрации Президента Беларуси продолжают выездные приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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