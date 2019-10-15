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4-й год идёт капремонт: с какими вопросами обратились минчане к помощнику Президента Виталию Приме

16.10.2019 15:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Руководство и должностные лица Администрации Президента Беларуси продолжают выездные приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Первомайском районе Минска 16 октября со своими вопросами и проблемами жители могли обратиться к помощнику Президента – инспектору по Минску.

4-й год идёт капремонт: с какими вопросами обратились минчане к помощнику Президента Виталию Приме

Виталий Прима принял почти 20 человек. Традиционно, большинство вопросов касалось самых актуальных для людей тем, таких как строительство и ЖКХ, земельные отношения, работа транспорта, социальные проблемы.

4-й год идёт капремонт: с какими вопросами обратились минчане к помощнику Президента Виталию Приме

Виталий Прима, помощник Президента – инспектор по Минску:
Люди в своих обращениях поднимают типовые вопросы, которые их интересуют в повседневной жизни. Для того, чтобы понять, необходимо более детально погрузиться в эту проблему, иногда с выездом на место. Есть случаи, где мы встречаемся по 2-3 раза, уже после изучения мнений оппонентов принимается решения.

4-й год идёт капремонт: с какими вопросами обратились минчане к помощнику Президента Виталию Приме

На приемах граждан стоит задача не только услышать о проблеме, оказать содействие, но и оценить работу местной власти, а в некоторых случаях даже выработать системные решения, например, с помощью поправок в законодательство. Впрочем, многие ответы на свои вопросы получают уже на приеме.

4-й год идёт капремонт: с какими вопросами обратились минчане к помощнику Президента Виталию Приме

Наталья Купревич, жительница Первомайского района Минска:
С 2015 года и до сих пор не завершен капитальный ремонт в доме, и все наши хождения по вертикали, начиная от КУП ЖЭК Первомайского района, администрация, Мингорисполком заканчивались безрезультатно. Ремонт не закончен, брак, существенные работы, которые должны были быть выполнены в 2016 году, исключены. По результатам визита мы рассчитываем, что и на нашей улице будет праздник.

4-й год идёт капремонт: с какими вопросами обратились минчане к помощнику Президента Виталию Приме

Администрация Президента продолжит выездные приемы. Постоянная работа с обращениями граждан – требование главы государства. Особое внимание сейчас уделяется вопросам социально-экономического развития регионов, выявлению проблем, которые вызывают обеспокоенность людей и требуют оперативного решения.

Люди в материале: Виталий Прима, Наталья Купревич
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Руководство и должностные лица Администрации Президента Беларуси продолжают выездные приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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