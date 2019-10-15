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В ТЦ Гомеля мужчина снял на видео переодевавшуюся в примерочной женщину

16.10.2019 15:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомеле неизвестный снял на видео, как женщина переодевалась в кабинке торгового центра.  

По информации УВД Гомельского облисполкома, местная жительница сообщила, что неизвестный мужчина произвел процесс ее переодевания в примерочной одного из магазинов. Инцидент произошел 25 сентября в ТЦ «Секрет» по адресу Гагарина, 65.  

Устанавливается личность человека на фото.  

В ТЦ Гомеля мужчина снял на видео переодевавшуюся в примерочной женщину
Фото: УВД Гомельского облисполкома

Если вы узнали данного гражданина или владеете иной информацией по данному факту, просим сообщить ее по телефонам: +375 29 683 61 89 или 102.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Гомеле неизвестный снял на видео, как женщина переодевалась в кабинке торгового центра.   По информации УВД Гомельского облисполкома, местная...
 
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