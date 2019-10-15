В ТЦ Гомеля мужчина снял на видео переодевавшуюся в примерочной женщину

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомеле неизвестный снял на видео, как женщина переодевалась в кабинке торгового центра.

По информации УВД Гомельского облисполкома, местная жительница сообщила, что неизвестный мужчина произвел процесс ее переодевания в примерочной одного из магазинов. Инцидент произошел 25 сентября в ТЦ «Секрет» по адресу Гагарина, 65.

Устанавливается личность человека на фото.



Фото: УВД Гомельского облисполкома

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