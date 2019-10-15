ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Интерактивные выборы. Молодёжь обсуждает ход избирательной кампании с главой ЦИК

16.10.2019 14:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 400 членов Белорусского союза молодёжи станут наблюдателями на предстоящих парламентских выборах. Они войдут и в состав избирательных комиссий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интерактивные выборы. Молодёжь обсуждает ход избирательной кампании с главой ЦИК

В Минске проходит семинар-тренинг, на котором в формате открытого диалога молодёжь обсуждает ход избирательной кампании с главой ЦИК.

Интерактивные выборы. Молодёжь обсуждает ход избирательной кампании с главой ЦИК

Выборы пройдут максимально интерактивно. Уже запущено приложение «Голосуй» с подробной картой участков для голосования в масштабах страны, а вскоре появятся и программы кандидатов.

Интерактивные выборы. Молодёжь обсуждает ход избирательной кампании с главой ЦИК

Лидия Ермошина, председатель Центризбиркома Беларуси:
Я даже не ожидала, что будут такие интересные, интерактивные площадки. Если это получит широкое распространение и не будет только в виде презентаций, то это значительно улучшит интерес молодых избирателей к выборам.

Интерактивные выборы. Молодёжь обсуждает ход избирательной кампании с главой ЦИК

Алевтина Иванова, первый секретарь комитета БРСМ города Буда-Кошелево:
БРСМ активно участвует в выборах, на каждый участок выдвигает наблюдателей в комиссии, окружные комиссии, ведем агитационную кампанию. Также проводим акции «От двери к двери», «Всей семьей – на выборы!», поддерживаем впервые голосующих ребят.

Интерактивные выборы. Молодёжь обсуждает ход избирательной кампании с главой ЦИК

Напомним, кандидатов в депутаты выдвинуто 703. Самая большая конкуренция на этом этапе в столице – более 8 претендентов на депутатский мандат.

Интерактивные выборы. Молодёжь обсуждает ход избирательной кампании с главой ЦИК

Накануне приступила к наблюдению миссия БДИПЧ ОБСЕ. Уже 17 октября станут известны списки кандидатов в депутаты, успешно прошедших регистрацию. А через месяц – 17 ноября – состоятся сами выборы.

Люди в материале: Лидия Ермошина
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Более 400 членов Белорусского союза молодёжи станут наблюдателями на предстоящих парламентских выборах. Они войдут и в состав избирательных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Среди претендентов на места в парламенте Беларуси становится все больше молодежи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика