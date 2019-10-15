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Интерактивные выборы. Молодёжь обсуждает ход избирательной кампании с главой ЦИК
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 400 членов Белорусского союза молодёжи станут наблюдателями на предстоящих парламентских выборах. Они войдут и в состав избирательных комиссий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске проходит семинар-тренинг, на котором в формате открытого диалога молодёжь обсуждает ход избирательной кампании с главой ЦИК.
Выборы пройдут максимально интерактивно. Уже запущено приложение «Голосуй» с подробной картой участков для голосования в масштабах страны, а вскоре появятся и программы кандидатов.
Лидия Ермошина, председатель Центризбиркома Беларуси:
Алевтина Иванова, первый секретарь комитета БРСМ города Буда-Кошелево:
Напомним, кандидатов в депутаты выдвинуто 703. Самая большая конкуренция на этом этапе в столице – более 8 претендентов на депутатский мандат.
Накануне приступила к наблюдению миссия БДИПЧ ОБСЕ. Уже 17 октября станут известны списки кандидатов в депутаты, успешно прошедших регистрацию. А через месяц – 17 ноября – состоятся сами выборы.
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Новости Беларуси. Более 400 членов Белорусского союза молодёжи станут наблюдателями на предстоящих парламентских выборах. Они войдут и в состав избирательных...
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