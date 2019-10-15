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Леонид Анфимов: «3 % ВВП оседает в карманах дельцов»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Проект Указа по борьбе с недобросовестным посредничеством внесли на рассмотрение Президенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ предусматривает обязательное согласование вышестоящими органами закупок, если их осуществляют за счёт государственных средств. При этом процесс утверждения будет напрямую связан с ценой закупки.
Об этом стало известно во время совместной коллегии Комитета государственного контроля и Генеральной прокуратуры Беларуси.
Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Всего с начала года в Беларуси в финансовой среде было раскрыто более 70 подобных преступлений. Один из примеров – предприятие в Барановичах. Продукцию перепродавали в Россию.
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Новости Беларуси. Проект Указа по борьбе с недобросовестным посредничеством внесли на рассмотрение Президенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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