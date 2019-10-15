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Леонид Анфимов: «3 % ВВП оседает в карманах дельцов»

16.10.2019 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Проект Указа по борьбе с недобросовестным посредничеством внесли на рассмотрение Президенту,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Анфимов: «3 % ВВП оседает в карманах дельцов»

Документ предусматривает обязательное согласование вышестоящими органами закупок, если их осуществляют за счёт государственных средств. При этом процесс утверждения будет напрямую связан с ценой закупки.

Об этом стало известно во время совместной коллегии Комитета государственного контроля и Генеральной прокуратуры Беларуси.

Леонид Анфимов: «3 % ВВП оседает в карманах дельцов»

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Пока, скорее всего, постановлением Совета Министров будет регулироваться этот ограничительный ценз, чтобы там купить кусок бумаги, вы не ходили по министерствам и не спрашивали разрешения. Я думаю, что определенная сумма будет стоять и лимитироваться, как предел закупки, которую может предприятие осуществлять без разрешения соответствующего органа. Если оцифровать масштабы необоснованного посредничества – это 3% ВВП оседает в карманах дельцов, если в деньгах брать, то это где-то 1,5 млрд долларов и даже чуть больше.

Леонид Анфимов: «3 % ВВП оседает в карманах дельцов»

Всего с начала года в Беларуси в финансовой среде было раскрыто более 70 подобных преступлений. Один из примеров – предприятие в Барановичах. Продукцию перепродавали в Россию.

Экс-руководителю грозит от 3 до 10 лет лишения свободы: в Барановичах пресекли необоснованное посредничество на предприятии

Люди в материале: Леонид Анфимов
 
 
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Новости Беларуси. Проект Указа по борьбе с недобросовестным посредничеством внесли на рассмотрение Президенту,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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