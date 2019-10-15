Леонид Анфимов: «3 % ВВП оседает в карманах дельцов»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Проект Указа по борьбе с недобросовестным посредничеством внесли на рассмотрение Президенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Документ предусматривает обязательное согласование вышестоящими органами закупок, если их осуществляют за счёт государственных средств. При этом процесс утверждения будет напрямую связан с ценой закупки.

Об этом стало известно во время совместной коллегии Комитета государственного контроля и Генеральной прокуратуры Беларуси.





Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Пока, скорее всего, постановлением Совета Министров будет регулироваться этот ограничительный ценз, чтобы там купить кусок бумаги, вы не ходили по министерствам и не спрашивали разрешения. Я думаю, что определенная сумма будет стоять и лимитироваться, как предел закупки, которую может предприятие осуществлять без разрешения соответствующего органа. Если оцифровать масштабы необоснованного посредничества – это 3% ВВП оседает в карманах дельцов, если в деньгах брать, то это где-то 1,5 млрд долларов и даже чуть больше.





Всего с начала года в Беларуси в финансовой среде было раскрыто более 70 подобных преступлений. Один из примеров – предприятие в Барановичах. Продукцию перепродавали в Россию.