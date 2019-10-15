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Новая Toyota Yaris для Европы: не больше трех цилиндров под капотом

16.10.2019 15:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Субкомпактная «пятидверка» Toyota Yaris третьего поколения выпускается уже девятый год — машинка с тех пор успела два раза обновиться, но смены поколений дождалась только сейчас.


Четвертое поколение хетчбэка Yaris построено на компактной разновидности модульной платформы TNGA с обозначением GA-B. По сравнению с предшественником на 50 кг уменьшена снаряженная масса, стал жестче кузов и понижен центр тяжести, длина (по-прежнему менее 4 м) и высота сократились на 5 мм и 40 мм соответственно, а вот вширь Yaris прибавил 50 мм. На столько же подросла и колесная база хетчбэка.


Салон стал просторнее и полностью преобразился, также обещано возросшее качество отделочных материалов. А еще новый Yaris должен стать безопаснее: он первым в сегменте обзавелся продольной подушкой безопасности между водителем и пассажиром, при этом уже «в базе» имеется комплекс электронных ассистентов.


Штатная медиасистема — с восьмидюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Среди доступных для новинки опций — подогрев руля, 10-дюймовый проекционный дисплей, беспроводной зарядник для смартфона и атмосферная подсветка интерьера.


На европейском рынке новый Yaris будет предлагаться с тремя вариантами силовых установок — в каждом случае речь идет об использовании бензиновых трехцилиндровых моторчиков, причем без турбонаддува. Точных спецификаций Toyota пока не обнародовала, но известно, что у базовой «пятидверки» будет литровый двигатель в паре с 5-ступенчатой «механикой», в то время как для модификации с агрегатом объемом 1,5 л предложат выбор между 6-ступенчатой «механикой» или вариатором.


Большинство же продаж, как рассчитывают в Toyota, придется на гибридную версию, где новому 1,5-литровому мотору Dynamic Force, работающему по циклу Аткинсона, будет ассистировать 80-сильный электродвигатель — по словам японцев, новая установка на 15% мощнее и по паспорту расходует на 20% меньше топлива, чем предшественник.


Как и прежде, выпуск Yaris для Европы продолжится на заводе Toyota во Франции — продажи новой «пятидверки» начнутся не раньше середины следующего года.

 
 
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Субкомпактная «пятидверка» Toyota Yaris третьего поколения выпускается уже девятый год - машинка с тех пор успела два раза обновиться, но смены поколений дождалась...
 
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