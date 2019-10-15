После ссоры с парнем девушка ногами разбила зеркала в двух авто

Источник материала: Tut.by

Милиция установила личность девушки, которая повредила два автомобиля, припаркованных во дворе по улице Тикоцкого. О ситуации пишет сайт ГУВД Мингорисполкома.

Двое мужчин обратились с заявлениями в милицию: их автомобили повредили. Оказалось, так похулиганила ночью 22-летняя жительница Гомельской области.

Девушка рассказала, что приехала в столицу в гости к своему парню. Заодно она решила сходить в гости к подругам — с ними вечером выпивала. Девушка вернулась к молодому человеку пьяной, пара поссорилась, парень попросил ее покинуть квартиру. Тогда гостья вышла на улицу и ударила ногами по припаркованным во дворе автомобилям. В обоих транспортных средствах повреждены зеркала. Сумму ущерба устанавливают.