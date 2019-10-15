В Бобруйске 2-летний малыш выбежал на дорогу, пока папа доставал вещи из машины, - и попал под Toyota

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске 14 октября Toyota сбила 2-летнего мальчика, сообщает Следственный комитет. Ребенок выбежал на дорогу, пока его отец доставал вещи из машины.



Фото: sk.gov.by

Авария произошла около 17.20. Водитель Toyota ехала в жилой зоне по проезжей части бульвара Приберезинского, когда на проезжую часть выбежал мальчик и попал под колеса машины.

С тяжелыми травмами малыша госпитализировали.

Следствие ищет очевидцев произошедшего и просит их позвонить по телефону (8 0225) 46−19−19.