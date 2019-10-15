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В Бобруйске 2-летний малыш выбежал на дорогу, пока папа доставал вещи из машины, - и попал под Toyota
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске 14 октября Toyota сбила 2-летнего мальчика,
Авария произошла около 17.20. Водитель Toyota ехала в жилой зоне по проезжей части бульвара Приберезинского, когда на проезжую часть выбежал мальчик и попал под колеса машины.
С тяжелыми травмами малыша госпитализировали.
Следствие ищет очевидцев произошедшего и просит их позвонить по телефону (8 0225) 46−19−19.
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