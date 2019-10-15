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О чем говорят картины? Банк ВТБ (Беларусь) представил онлайн-проект, посвященный выставке Художник и город

16.10.2019 14:55 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

О чем говорят картины? Банк ВТБ (Беларусь) представил онлайн-проект, посвященный выставке Художник и город
Банк ВТБ (Беларусь) представил онлайн-проект, посвященный выставке «Художник и город»

Банк ВТБ (Беларусь) представил проект «О чем говорят картины?», посвященный выставке «Художник и город», в социальных сетях. В серии сюжетов картины одной из героинь проекта этого года Зои Луцевич сами рассказывают о себе: благодаря анимации фрагменты картин приходят в движение. Видео доступно в официальных аккаунтах банка в Facebook.com и Vk.com.

 
 
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Банк ВТБ (Беларусь) представил проект О чем говорят картины? , посвященный выставке Художник и город , в социальных сетях.
 
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