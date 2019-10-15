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Китайцы хотят исследовать Беларусь - открыли для этого специальный институт
Источник материала: Партизан
Институт исследования Беларуси открылся на базе Ланьчжоуского университета экономики и финансов, сообщает посольство Беларуси в Китае.
"Основным видом деятельности Института исследования Беларуси Ланьчжоуского университета экономики и финансов будет проведение работы с белорусскими учреждениями образования по изучению и сравнительному анализу направлений развития Беларуси и Китая", - отметили в посольстве.
По информации дипмиссии, в церемонии открытия Института принял участие посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, а также руководители и студенты белорусских университетов: БГЭУ, БНТУ, БарГУ.
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Институт исследования Беларуси открылся на базе Ланьчжоуского университета экономики и финансов, сообщает посольство Беларуси в Китае.
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