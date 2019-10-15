Ледовое побоище вместо хоккея: за один матч три драки, сотрясение мозга и набросившиеся на игрока болельщики

Трибуна . И не только благодаря крупной победе оршанского «Локомотива» над барановичским «Авиатором» (5:0). Дело в том, что во время матча на льду несколько раз полыхали драки, а один раз вообще чуть не дошло до рукоприкладства с болельщиками, пишет





Первая заварушка произошла на 15-й минуте. Сцепились капитан «авиаторов» Артем Логунов и «железнодорожник» Павел Пищальников.









Судьи дали хоккеистам помахать кулаками, после чего разняли дерущихся и дали каждому по пять минут штрафа.





Страсти вновь разгорелись на экваторе матча. «Авиатор» Владимир Ткачук атаковал в голову нападающего гостей Федор Пышкайло, которому после матча поставили предварительный диагноз сотрясение мозга.









На защиту «железнодорожника» тут же подоспели коллеги по команде, начав ледовое побоище.













За этот эпизод судьи в сумме выписали 47 минут штрафа, а Ткачука удалили до конца игры.





Бурлить эмоции на льду продолжили и дальше, в одном из эпизодов перекинувшись даже на трибуны. Все началось с драки не успокаивающегося Артема Логунова и Олега Горошко.









Задир отправили в боксы штрафников. Горошко не сумели утихомирить и там. Экс-хоккеист минского «Динамо» повздорил с местными болельщиками.









По словам комментатора, в их адрес оршанец показал неприличный жест и нецензурно выругался. Успокоить публику удалось лишь после вмешательства милиции.













Всего за матч арбитры дали 89 штрафных минут.