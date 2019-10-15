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Ледовое побоище вместо хоккея: за один матч три драки, сотрясение мозга и набросившиеся на игрока болельщики

16.10.2019 14:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Октябрьская встреча двух лидеров Экстралиги Б запомнятся надолго.

Ледовое побоище вместо хоккея: за один матч три драки, сотрясение мозга и набросившиеся на игрока болельщики
И не только благодаря крупной победе оршанского «Локомотива» над барановичским «Авиатором» (5:0). Дело в том, что во время матча на льду несколько раз полыхали драки, а один раз вообще чуть не дошло до рукоприкладства с болельщиками, пишет Трибуна.

Первая заварушка произошла на 15-й минуте. Сцепились капитан «авиаторов» Артем Логунов и «железнодорожник» Павел Пищальников.


Судьи дали хоккеистам помахать кулаками, после чего разняли дерущихся и дали каждому по пять минут штрафа.

Страсти вновь разгорелись на экваторе матча. «Авиатор» Владимир Ткачук атаковал в голову нападающего гостей Федор Пышкайло, которому после матча поставили предварительный диагноз сотрясение мозга. 


На защиту «железнодорожника» тут же подоспели коллеги по команде, начав ледовое побоище.



За этот эпизод судьи в сумме выписали 47 минут штрафа, а Ткачука удалили до конца игры.

Бурлить эмоции на льду продолжили и дальше, в одном из эпизодов перекинувшись даже на трибуны. Все началось с драки не успокаивающегося Артема Логунова и Олега Горошко.


Задир отправили в боксы штрафников. Горошко не сумели утихомирить и там. Экс-хоккеист минского «Динамо» повздорил с местными болельщиками. 


По словам комментатора, в их адрес оршанец показал неприличный жест и нецензурно выругался. Успокоить публику удалось лишь после вмешательства милиции.



Всего за матч арбитры дали 89 штрафных минут.
 
 
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