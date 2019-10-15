США хотят вывезти из Турции термоядерные бомбы. Но это не так-то просто

Источник материала: Tut.by

Правительство США изучает различные возможности вывезти около 50 термоядерных бомб B61 с турецкой авиабазы Инджирлик, которые, по сути, оказались в заложниках у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на The New York Times.



Фото: wikipedia.org

Как отметил один из собеседников издания, размещение таких бомб на базе, расположенной всего в 400 километрах от турецко-сирийской границы, где в настоящее время ведутся военные действия, угрожает ядерной безопасности США. При этом попытка перевезти их в другое место может быть воспринята как фактический разрыв союзнических отношений между Анкарой и Вашингтоном.

В то же время, пишет The Drive, процедура вывоза бомб из Турции тоже связана для США с определенными трудностями. В первую очередь это обусловлено американскими инструкциями, согласно которым транспортировка ядерных боеприпасов может производиться исключительно в условиях усиленных мер безопасности. В частности, военно-транспортным самолетам C-17 Globemaster из специальной эскадрильи ВВС США, которые осуществляют перевозку подобных бомб, запрещено выполнять полеты над районами, где наблюдается «нестабильная ситуация».

По информации издания, теоретически существует возможность вывезти бомбы в специальных грузовиках или перенаправить их в порт, чтобы в дальнейшем перебросить из Турции по морю. Однако подобные решения, отмечает The Drive, маловероятны, учитывая охлаждение отношений Вашингтона с Анкарой, а также опасность, которую представляют действующие в регионе боевики.

Президент Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира», ее задача состоит в борьбе с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» (запрещенная в России организация). Операция проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии.

США отказались поддержать курдов в их действиях против Анкары и вывели из Сирии войска. Бойцы курдских «Демократических сил Сирии» (ДСС), обычно пользующиеся поддержкой Вашингтона, назвали это «ударом ножом в спину».