ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США хотят вывезти из Турции термоядерные бомбы. Но это не так-то просто

16.10.2019 15:44 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Правительство США изучает различные возможности вывезти около 50 термоядерных бомб B61 с турецкой авиабазы Инджирлик, которые, по сути, оказались в заложниках у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на The New York Times.


Фото: wikipedia.org

Как отметил один из собеседников издания, размещение таких бомб на базе, расположенной всего в 400 километрах от турецко-сирийской границы, где в настоящее время ведутся военные действия, угрожает ядерной безопасности США. При этом попытка перевезти их в другое место может быть воспринята как фактический разрыв союзнических отношений между Анкарой и Вашингтоном.

В то же время, пишет The Drive, процедура вывоза бомб из Турции тоже связана для США с определенными трудностями. В первую очередь это обусловлено американскими инструкциями, согласно которым транспортировка ядерных боеприпасов может производиться исключительно в условиях усиленных мер безопасности. В частности, военно-транспортным самолетам C-17 Globemaster из специальной эскадрильи ВВС США, которые осуществляют перевозку подобных бомб, запрещено выполнять полеты над районами, где наблюдается «нестабильная ситуация».

По информации издания, теоретически существует возможность вывезти бомбы в специальных грузовиках или перенаправить их в порт, чтобы в дальнейшем перебросить из Турции по морю. Однако подобные решения, отмечает The Drive, маловероятны, учитывая охлаждение отношений Вашингтона с Анкарой, а также опасность, которую представляют действующие в регионе боевики.

Президент Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира», ее задача состоит в борьбе с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» (запрещенная в России организация). Операция проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии.

США отказались поддержать курдов в их действиях против Анкары и вывели из Сирии войска. Бойцы курдских «Демократических сил Сирии» (ДСС), обычно пользующиеся поддержкой Вашингтона, назвали это «ударом ножом в спину».

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Турецкое наступление на курдов в Сирии поставило Штаты в неудобное положение.
 
Новости дня
Новости разные
 
Британка похудела, чтобы влезть в свадебное платье. И стала настоящей принцессой!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика