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Британка похудела, чтобы влезть в свадебное платье. И стала настоящей принцессой!
Источник материала: Tut.by
Для похудения очень важна хорошая мотивация. Такой мотивацией для 32-летней Джеммы из Ньюкасла (Великобритания) стало свадебное платье. Как
Джемма весила около 108 кг и носила 56-й размер
Джемма воспитывает 3-летнего сына Чарли, и она так поглощена этим процессом, что отодвинула заботу о своей фигуре даже не на второй, а на десятый план. Были проблемы со здоровьем, но ни диетами, ни физическими упражнениями она не занималась.
Завтракала шоколадом и чипсами, питалась фастфудом. Поэтому предпочитала мешковатую одежду, футболки и легинсы.
Всё изменилось прошлой осенью
Но всё изменилось, когда парень Алан сделал ей предложение руки и сердца прошлой осенью. В день свадьбы любая девушка хочет выглядеть ослепительно, и Джемма нашла платье своей мечты. Только оно было 14-го размера (48-й в нашей системе. — Прим. ред.), а сама Джемма — 22-го.
Поэтому девушка начала работу по улучшению фигуры. Теперь на завтрак у нее овсянка с ягодами, фастфуд заменили курица и рис, она планирует приемы пищи и отказывается от вечеринок.
А вот платье в ателье всё-таки пришлось отнести. Потому что теперь оно стало велико! Девушка похудела до 8-го размера (наш 42-й) и стала весить 58,5 кг. Результат впечатлил всех присутствующих на свадьбе — Джемма стала выглядеть, как настоящая принцесса.
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