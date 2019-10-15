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Британка похудела, чтобы влезть в свадебное платье. И стала настоящей принцессой!

16.10.2019 15:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для похудения очень важна хорошая мотивация. Такой мотивацией для 32-летней Джеммы из Ньюкасла (Великобритания) стало свадебное платье. Как сообщает twizz.ru со ссылкой на Daily Star, ей понадобилось около года, чтобы желанный наряд стал ей впору.

Джемма весила около 108 кг и носила 56-й размер

Джемма воспитывает 3-летнего сына Чарли, и она так поглощена этим процессом, что отодвинула заботу о своей фигуре даже не на второй, а на десятый план. Были проблемы со здоровьем, но ни диетами, ни физическими упражнениями она не занималась.

Завтракала шоколадом и чипсами, питалась фастфудом. Поэтому предпочитала мешковатую одежду, футболки и легинсы.



Всё изменилось прошлой осенью

Но всё изменилось, когда парень Алан сделал ей предложение руки и сердца прошлой осенью. В день свадьбы любая девушка хочет выглядеть ослепительно, и Джемма нашла платье своей мечты. Только оно было 14-го размера (48-й в нашей системе. — Прим. ред.), а сама Джемма — 22-го.

Поэтому девушка начала работу по улучшению фигуры. Теперь на завтрак у нее овсянка с ягодами, фастфуд заменили курица и рис, она планирует приемы пищи и отказывается от вечеринок.

А вот платье в ателье всё-таки пришлось отнести. Потому что теперь оно стало велико! Девушка похудела до 8-го размера (наш 42-й) и стала весить 58,5 кг. Результат впечатлил всех присутствующих на свадьбе — Джемма стала выглядеть, как настоящая принцесса.


 
 
Ссылка на источник 66
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