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БелАЗ вышел на рынок Индии

16.10.2019 15:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

БелАЗ вышел на рынок Индии

Подписан контракт на поставку 77 карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75137 грузоподъемностью 136 т с компанией Coal India Limited.

Как сообщила пресс-служба предприятия, машины будут работать на открытом угольном карьере Gevra. Их обеспечат запасными частями, предусмотрено также сервисное обслуживание на протяжении 8 лет эксплуатации. В непосредственной близости от карьера планируется открыть сервисный центр.

Общая сумма контракта составляет около 200 млн долларов. Первые партии самосвалов отгрузят заказчику в ноябре и декабре текущего года.

Coal India ltd - крупнейшая угледобывающая компания в мире. Она работает через 81 горнодобывающий район в восьми штатах Индии. В стране насчитывается около 430 угольных шахт, из которых 175 - открытые, 227 - подземные и 28 - смешанные.

 
 
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Подписан контракт на поставку 77 карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75137 грузоподъемностью 136 т с компанией Coal India Limited.
 
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