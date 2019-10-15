Месси в 6-й раз вручили «Золотую бутсу»

Источник материала: Tut.by

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил шестую «Золотую бутсу» в карьере как лучший бомбардир в Европе по итогам сезона, пишет sports.ru.

Месси лидирует по числу полученных «бутс». Нападающий Криштиану Роналду выигрывал эту награду четыре раза.

Приз стал для аргентинца третьим подряд, он получал его также в сезонах 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2016/2017 и 2017/2018. За прошлый сезон Месси забил 36 голов.