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Месси в 6-й раз вручили «Золотую бутсу»
Источник материала: Tut.by
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил шестую «Золотую бутсу» в карьере как лучший бомбардир в Европе по итогам сезона,
Месси лидирует по числу полученных «бутс». Нападающий Криштиану Роналду выигрывал эту награду четыре раза.
Приз стал для аргентинца третьим подряд, он получал его также в сезонах 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2016/2017 и 2017/2018. За прошлый сезон Месси забил 36 голов.
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Он лучший бомбардир в Европе по итогам сезона.
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