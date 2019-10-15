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Комната для мытья лап и не только. А-100 показала новый квартал и назвала цену за «квадрат»

16.10.2019 15:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня группа компаний «А-100 Девелопмент» презентовала будущий квартал в Новой Боровой, который назвали «Центральный парк». Как будет выглядеть жилье и во сколько там обойдется «квадрат» — в материале REALTY.TUT.BY.


Владелец группы компаний А-100 Александр Центер рассказал, что аэродром Боровая отмечал недавно 80 лет. Его площадка и стала основой жилого массива Новая Боровая. Аэродром, напомним, был перенесен в Липки (5 км от Минска). Компании А-100 перенос объекта обошелся в 23 миллиона долларов. Александр Центер иронично заметил, что это можно назвать авантюрой, поскольку если бы они знали итоговую сумму, то, может, и не взялись бы за перенос аэродрома.

 — Сегодня проект оценивается состоявшимся и успешным, поскольку есть желание сделать страну, о которой мы мечтаем, — сказал Александр Центер и добавил, что в строительстве Новой Боровой синтезированы лучшие европейские практики.


Директор «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик рассказала, что пять лет назад на месте бывшего аэродрома было пустое поле и тогда мало кто верил, что тут появится такой район. За это время в Новой Бровой было продано 5 тысяч квартир, а число жителей вот-вот приблизится к 15 тысячам.

— За это время мы полностью пересмотрели стандарты качества и пришли к пониманию, что если ты хочешь менять мир, то и люди, для которых ты строишь, тоже должны хотеть этого, — рассказала Светлана Шевлик.

Сейчас в Новой Боровой построено три квартала (всего будет семь), сдано в эксплуатацию два детских сада и на подходе еще один. Всего будет построено восемь детских садов. В ближайшее время будет достроена школа, отметила топ-менеджер.

 — Уже становится нормой, когда люди выбирают квартиры с отделкой. Пять лет назад это и представить было сложно. Мы начинали с просто отделки, а теперь пришли к тому, что кроме отделки предлагаем и мебельные пакеты, когда ты получил ключи и на следующий день уже можешь жить в своей квартире. Наша мечта, что квартиры с мебелью станут нашим стандартом.

Новый квартал «Центральный парк» Светлана Шевлик называет сердцем Новой Боровой. Он будет одним из самых больших и ярких в районе.

 — Внутри квартала будет большой центральный парк, вокруг которого будет формироваться жилая застройка, отметила топ-менеджер.


По объему парк будет как пять футбольных полей. В нем будет много общественных пространств, площадок для детей и мест для отдыха, в том числе активного. Уже сейчас застройщик ввел практику высадки больших деревьев. Она же будет использоваться и при создании парка в новом квартале.

В новом квартале также будет соблюден принцип закрытых дворов. Первая очередь — пять домов переменной этажности с мансардными квартирами. Общее количество квартир — около 700. Первый дом построят будет из однослойных панелей Гомельского домостроительного комбината, в нем будет 6−9 этажей. Площадь квартир от 27 до 112 квадратных метров.


Фишка первого дома — стеклянные входные группы, проходные подъезды и лифты, помещения для мытья лап домашних питомцев. Будут квартиры с ремонтом, евроквартиры и квартиры с террасами на первых и верхних этажах, а также мансардные квартиры.


Цена квадратного метра в первом доме квартала «Центральный парк» — от 1270 долларов в эквиваленте.

 
Теги: Минск
 
 
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