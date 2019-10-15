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В Беларуси собрали эксклюзивный Suzuki Vitara в версии RedLine. Мы узнали цену

16.10.2019 15:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси появилась «заряженная» версия Suzuki Vitara в эксклюзивной комплектации. Ее доработали в автоцентре «РедМоторс» в стилистике спорткара и выставили в шоу-руме по цене в 64,6 тыс. рублей.


Новую версию разработали в Минске и назвали Red Line, по аналогии с подобными пакетами производителей. Автомобили с эксклюзивной комплектацией уже доступны для покупки и заказа, но их число будет лимитированным. При необходимости в автоцентре адаптируют пакет под индивидуальные пожелания будущего владельца.

«Новая версия Suzuki Vitara лучше раскрывает спортивный характер кроссовера. Автомобиль проворен на дорогах, но также способен посоревноваться с рамными внедорожниками на бездорожье. Пакет Red Line целиком сформирован нами на основе деталей производителя, то есть всё сделано в канонах бренда. Комплектация уникальная: машины в такой версии можно заказать только в Беларуси. Они должны заинтересовать тех, кто ищет что-то эксклюзивное, но не готов переплачивать», — объясняют в автоцентре «РедМоторс».







«Заряженная» версия основана на полноприводной Suzuki Vitara с 1,4-литровым мотором серии BosterJet и 6-ступенчатой коробкой-автоматом. Спортивный вид автомобилю придают красные элементы на черном фоне. Кроссовер получил новую решетку радиатору и спойлер на крыше, а передний бампер и LED-огни покрыты красным акрилом. Такой же цвет присутствует на заднем бампере нижней юбки и накладках на зеркалах. Связь с землей держат литые 17-дюймовые диски черного матового цвета.

Спортивная тематика нашла отражение и при отделке салона. В частности, для водителя установили спортивный руль с красной отстрочкой. Новую окраску получили дверные ручки, консоль коробки передач и воздухозаборники.







Эксклюзивная Suzuki Vitara отличается в цене от обычной на 5 тыс. долларов. Если кроссовер в стандартной комплектации стоит 54 250 рублей, то в пакете Red Line — 64 600. В дополнение идет зимняя резина и второй комплект легкосплавных дисков. При покупке можно взять беспроцентный кредит на год-полтора или оформить лизинг по символической ставке. Посмотреть на новинку можно в шоу-руме.

 
Теги: Минск
 
 
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Эксклюзивная Suzuki Vitara отличается в цене от обычной на 5 тыс. долларов. Если кроссовер в стандартной комплектации стоит 54 250 рублей, то в пакете Red Line - 64 600.
 
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