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Белстат: В переписи населения уже приняли участие более 3,5 млн человек

16.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Белстат: В переписи населения уже приняли участие более 3,5 млн человек

Около трёх с половиной миллионов человек уже охватила перепись населения.

По данным Национального статистического комитета каждый третий из тех, кто принял участие, прошел перепись онлайн. Преимущество такого анкетирования – экономия времени и сил. На ответы уходит не более пяти минут. И сделать это можно в любой удобный момент. Кроме того, все прошедшие перепись по Интернету, автоматически становятся участниками розыгрыша от Белстата. Счастливчиков ждет приятный подарок – смартфон.

Заполнить опросные листы онлайн можно по пятницу включительно. Параллельно работают стационарные участки. Уже со следующей недели переписчики выйдут по адресам.

Завершится кампания 30 октября.

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Около трёх с половиной миллионов человек уже охватила перепись населения. По данным Национального статистического комитета каждый третий из тех, кто принял...
 
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