|
Белстат: В переписи населения уже приняли участие более 3,5 млн человек
16.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Около трёх с половиной миллионов человек уже охватила перепись населения.
По данным Национального статистического комитета каждый третий из тех, кто принял участие, прошел перепись онлайн. Преимущество такого анкетирования – экономия времени и сил. На ответы уходит не более пяти минут. И сделать это можно в любой удобный момент. Кроме того, все прошедшие перепись по Интернету, автоматически становятся участниками розыгрыша от Белстата. Счастливчиков ждет приятный подарок – смартфон.
Заполнить опросные листы онлайн можно по пятницу включительно. Параллельно работают стационарные участки. Уже со следующей недели переписчики выйдут по адресам.
Завершится кампания 30 октября.
ont.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около трёх с половиной миллионов человек уже охватила перепись населения. По данным Национального статистического комитета каждый третий из тех, кто принял...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)