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В Лиде мужчина читал в соцсетях личные сообщения бывшей жены: возбуждено уголовное дело

16.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Лиде мужчина читал в соцсетях личные сообщения бывшей жены: возбуждено уголовное дело

В милицию обратилась 32-летняя женщина, которая сообщила о том, что к ее странице в социальной сети был осуществлен несанкционированный доступ. При этом сотрудникам правоохранительных органов она пояснила, что подозревает своего бывшего супруга. 

Указанная информация нашла свое подтверждение. Так, по данным следствия, 23-летний мужчина, используя свой мобильный телефон и ноутбук, без ведома и разрешения бывшей супруги, осуществил несанкционированный доступ к ее компьютерной информации. Мужчина получил доступ к функциям управления страницей, а также к конфиденциальной информации бывшей супруги, в том числе о её входящих и исходящих сообщениях.

Подозреваемый пояснил, что поступил подобным образом из любопытства, так как хотел ознакомиться с личной информацией и сообщениями женщины. 

Лидским районным отделом Следственного комитета в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности).

Расследование уголовного дела продолжается.

sk.gov.by

 

 
 
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В милицию обратилась 32-летняя женщина, которая сообщила о том, что к ее странице в социальной сети был осуществлен несанкционированный доступ. При этом сотрудникам...
 
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