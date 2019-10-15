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В России выпустили iPhone 11 Pro с кусочками водолазки Стива Джобса. Цена - от 6290 долларов
Источник материала: Tut.by
Российский бренд Caviar
Так, например, устройства под названием Superior JOBS отличаются тем, что включают кусочки настоящей водолазки Стива Джобса — они заключены в логотип компании из черненого титана. Общий дизайн аппаратов также постарались приблизить к самому первому iPhone, который вышел в 2007 году. За такой гаджет придется отдать не менее 6290 долларов.
На аппаратах Superior Ali & Fraizer, посвященных боксерам Мухаммеду Али и Джо Фрейзеру, изображен чемпионский пояс с декоративными элементами из золота. В нем есть фрагменты экипировки, в которых спортсмены проверил поединок под названием «Манильская мясорубка». Стартовая цена iPhone 11 Pro в такой версии равняется 11 980 долларам.
Есть и специальные версии смартфонов, созданные в честь британской группы The Beatles. Утверждается, что в них используются фрагменты костюмов, в которых музыканты выступали на своих концертах. Начальная цена такого устройства равняется 11 210 долларам.
Смотрите, сколько у нас стоят другие популярные iPhone:
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На сайте компании отмечается, что в этих аппаратах постарались «отдать дань уважения людям, которые стали лучшими в своей сфере».
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