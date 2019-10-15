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Горячие мамочки и ляп Милевского на матче сборной Украины. Лучшее в Instagram спортсменов

16.10.2019 16:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как белорусские спортсмены отметили день матери, и где опять накосячил Артем Милевский? Рассказываем в свежей инстаграм-подборке SPORT.TUT.BY.

Пока европейские сборные рубятся за путевку на Евро-2020, Лионель Месси имеет возможность передохнуть и сходить, например, в Цирк дю Солей. Почему нет, особенно если под куполом рассказана история самого аргентинского футболиста? Лео заценил!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Leo Messi (@leomessi) 10 Окт 2019 в 3:29 PDT

На днях сборные Украины и России обеспечили себе выход на чемпионат Европы 2020 года. Вот звезда россиян Артем Дзюба троллит своего партнера по сборной Дениса Черышева, устроив ему урок испанского.

На минуточку, из них двоих в чемпионате Испании играет именно Черышев, территория Артема — питерский «Зенит», ну и микст-зона. Главный спикер сборной России намекнул Черышеву: «Ты все сказал на поле, а тут [в зоне интервью] моя территория».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 14 Окт 2019 в 7:53 PDT

А вот эмоции украинцев после победы над Криштиану Роналду и его командой. Все написано на лице Александра Зинченко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko96) 14 Окт 2019 в 3:14 PDT

Кстати, игрок брестского «Динамо» Артем Милевский, обладатель украинского паспорта, тоже отметился на матче квалификации. Правда, смог зацепить только игру Украины с Литвой. Миля от души пел гимн наших южных соседей, но чуть накосячил с флагом. И потом сам же пошутил над собой в инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от timi1010 (@timi1010) 12 Окт 2019 в 10:26 PDT

Белорусская теннисистка Александра Саснович засветилась в ярком образе в Москве. Спортсменка приехала туда участвовать в Кубке Кремля, правда, вылетела в первом же раунде.

Российская гимнастка Маргарита Мамун в начале октября впервые стала мамой. Олимпийская чемпионка Рио рассказала подписчикам, что они с сыном уже дома и чувствуют себя хорошо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Margarita Mamun (@ritamamun) 10 Окт 2019 в 5:35 PDT

А главная соперница и одновременно близкая подруга Риты Яна Кудрявцева заполняет инстаграм жаркими отпускными фотокарточками. На всякий случай напомним, что Яна тоже молодая мама — ее ребенку нет и годика.

И в продолжение темы. 14 октября в Беларуси отметили день матери. По этому случаю многие мамы белспорта опубликовали трогательные снимки со своими малышами.
Вот призер Игр в Лондоне Люба Черкашина с дочкой Верой.

Экс-биатлонистка сборной Беларуси Надежда Писарева теперь мама двойняшек.

А это жена футболиста Александра Глеба Светлана. Согласитесь, мама троих детей в прекрасной форме!

 
 
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