Горячие мамочки и ляп Милевского на матче сборной Украины. Лучшее в Instagram спортсменов

Источник материала: Tut.by

Как белорусские спортсмены отметили день матери, и где опять накосячил Артем Милевский? Рассказываем в свежей инстаграм-подборке SPORT.TUT.BY.

Пока европейские сборные рубятся за путевку на Евро-2020, Лионель Месси имеет возможность передохнуть и сходить, например, в Цирк дю Солей. Почему нет, особенно если под куполом рассказана история самого аргентинского футболиста? Лео заценил!

На днях сборные Украины и России обеспечили себе выход на чемпионат Европы 2020 года. Вот звезда россиян Артем Дзюба троллит своего партнера по сборной Дениса Черышева, устроив ему урок испанского.

На минуточку, из них двоих в чемпионате Испании играет именно Черышев, территория Артема — питерский «Зенит», ну и микст-зона. Главный спикер сборной России намекнул Черышеву: «Ты все сказал на поле, а тут [в зоне интервью] моя территория».

А вот эмоции украинцев после победы над Криштиану Роналду и его командой. Все написано на лице Александра Зинченко.

Кстати, игрок брестского «Динамо» Артем Милевский, обладатель украинского паспорта, тоже отметился на матче квалификации. Правда, смог зацепить только игру Украины с Литвой. Миля от души пел гимн наших южных соседей, но чуть накосячил с флагом. И потом сам же пошутил над собой в инстаграме.

Белорусская теннисистка Александра Саснович засветилась в ярком образе в Москве. Спортсменка приехала туда участвовать в Кубке Кремля, правда, вылетела в первом же раунде.

Российская гимнастка Маргарита Мамун в начале октября впервые стала мамой. Олимпийская чемпионка Рио рассказала подписчикам, что они с сыном уже дома и чувствуют себя хорошо.

А главная соперница и одновременно близкая подруга Риты Яна Кудрявцева заполняет инстаграм жаркими отпускными фотокарточками. На всякий случай напомним, что Яна тоже молодая мама — ее ребенку нет и годика.

И в продолжение темы. 14 октября в Беларуси отметили день матери. По этому случаю многие мамы белспорта опубликовали трогательные снимки со своими малышами.

Вот призер Игр в Лондоне Люба Черкашина с дочкой Верой.

Экс-биатлонистка сборной Беларуси Надежда Писарева теперь мама двойняшек.

А это жена футболиста Александра Глеба Светлана. Согласитесь, мама троих детей в прекрасной форме!