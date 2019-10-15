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У женщины с карты украли 700 рублей, хоть она и поняла, что имеет дело с мошенником. Что она не учла

16.10.2019 16:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительница Полоцка лишилась всей зарплаты после того, как отправила знакомой фото своей банковской карточки в одной из соцсетей. Она успела понять, что имеет дело с мошенниками, но и это не помогло сохранить деньги. Об этой истории рассказывает УВД Витебского облисполкома.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Все началось с того, что жительница Полоцка получила в соцсети сообщение от знакомой: мол, один из банков проводит акцию, а чтобы в ней поучаствовать и получить возможность победить, нужно прислать фото своей карточки. Женщина так и поступила, однако позже поняла, что, судя по всему, имеет дело с мошенниками.

Тем не менее, в милицию полочанка не пошла. У нее на карточке не было денег, и женщина сочла, что раз красть нечего, то и переживать не стоит. Однако через несколько дней на карточку пришла зарплата, которая сразу же оказалась в руках мошенников. Только после этого пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Она лишилась около 700 рублей.

В УВД Витебского облисполкома напоминают, что данные своей карточки, а также логин и пароль от входа в интернет-банк и одноразовый смс-пароль ни в коем случае нельзя сообщать другим людям, в том числе работникам банков. Их также не стоит вводить на сомнительных сайтах в интернете. А если вам кажется, что мошенники пытаются украсть ваши деньги, заблокируйте карточку и обратитесь в милицию.

В последнее время не только правоохранительные органы, но и банки все чаще заявляют об участившихся случаях мошенничества, связанных с банковскими картами. Так что будьте внимательны и не забывайте о правилах безопасности.

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Жительница Полоцка решила, что красть с ее карточки все равно нечего. А зря!
 
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