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17 октября состоится встреча с голландской художницей Вапке Феенстра

16.10.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

17 октября Фонд развития Брестской крепости приглашает на встречу с голландской художницей Вапке Феенстра/Wapke Feenstra "Как могут быть связаны современное искусство и землепользование?".

17 октября состоится встреча с голландской художницей Вапке Феенстра


Голландская художница поделится опытом работы с сельскими территориями от Китая до Колорадо. Проекты Вапке Феенстры во многом про местную культуру, про связь с землей, про локальные традиции и про идентичность, про сложность работы и жизни в сельской местности и про креативность людей.

В 2012 г. она впервые попала в русскую деревню Звизжи и так появился проект "Made in Zvizzhy!", где совместно с местными жителями Вапке изучала их повседневность, выращивала голландский салат и квасила капусту.

По мнению Вапке: "В сущности, любое искусство предполагает соучастие зрителя, даже если он просто смотрит на картину. Может быть, лучше назвать это "искусством включения". Словом, я не за эксклюзивный продукт, а за инклюзивное искусство.

Не я создаю портрет деревни, но ее жители. Я лишь помогаю им создать тот образ, который они сами хотят. С другой стороны, они помогают мне увидеть незнакомую жизнь… Для обеих сторон это необычный опыт. На мой взгляд, сельские жители обладают огромным творческим потенциалом. Они выращивают урожай, прекрасно готовят, делают заготовки на зиму, они умеют выживать в очень сложных ситуациях, фактически создавая вещи порой из … ничего. Вплоть до ковриков из фантиков... Их жизнь требует напряжения, смекалки, находчивости, воображения, наконец. И, конечно, умения создавать вещи своими руками. Но не это ли требуется и от художника? ".

17 октября состоится встреча с голландской художницей Вапке Феенстра

Встреча с голландской художницей Вапке Феенстра/Wapke Feenstra "Как могут быть связаны современное искусство и землепользование?" пройдет 17 октября в "Пространстве КХ" (ул. Халтурина 2/1). Начало в 19:00.


Подробнее о художнице:

Вапке Феенстра/ Wapke Feenstra

Визуальный художник живет и работает в Роттердаме, училась в Академии изобразительных искусств в Арнем (Academy of Visual Arts in Arnhem), в аспирантуре изобразительных искусств в академии Яна ван Эйка в Маастрихте. Ее работы находятся в музеях и частных коллекциях в Нидерландах, США и Германии. В 2003 году совместно с коллегами с коллегами Антье Шифферс (Antje Schiffers) и Катрин Бем (Kathrin Böhm) участвовала в создании творческой группы myvillages.org http://www.wapke.nl/

Визит Вапке проходит в рамках проекта "1000 идей для 1000-летнего Бреста!"
Встреча будет проходить на английском языке с переводом.

 
Теги: Брест
 
 
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  17 октября Фонд развития Брестской крепости приглашает на встречу с голландской художницей Вапке Феенстра/Wapke Feenstra "Как могут быть связаны современное искусство...
 
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