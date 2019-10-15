В Брестской области посадили деревьев почти в 8 раз больше, чем предусмотрено на год

Источник материала: Виртуальный Брест

Во всех городах и районах Брестской области с 12 октября по 12 ноября проходит месячник по благоустройству, озеленению и наведению порядка на земле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.





Акцент во время акции сделан на приведение в порядок улиц и дворов, зеленых зон, установку и ремонт контейнеров для коммунальных отходов. От мусора и лишней растительности очистят прибрежные и придорожные полосы. "Особое внимание уделено озеленению территорий. Сейчас для этого наиболее подходящее время, влаги растениям хватает, - отметил начальник отдела по контролю за охраной и использованием земель, недр, биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий Владимир Ревяко. - В этом году в Брестской области высажено более 76 тыс. деревьев (при годовом плане почти 10 тыс.) и свыше 27,2 тыс. кустарников (план 11,5 тыс.). Благодаря месячнику зеленых насаждений станет еще больше".

В наведении порядка поучаствуют коммунальные службы, коллективы предприятий, организаций и учреждений, школьники и студенты.

В Бресте одним из основных объектов станет строящийся парк Тысячелетия. На его территории высаживают деревья, заканчивается обустройство детской площадки, возводится теннисный корт, продолжаются работы по установке светильников. Администрация Московского района совместно с ЖРЭУ Бреста 19 октября планирует навести порядок в сквере по улице Папанина. Администрация Ленинского района в этот день займется благоустройством зеленой зоны по улице Брестских дивизий вблизи Западного обхода.

В горисполкоме пригласили местных жителей принять активное участие в месячнике по благоустройству. "От нас с вами во многом зависит порядок на улицах и во дворах, парках и скверах. Только совместными усилиями мы добьемся, чтобы наш любимый Брест всегда был красивым, чистым и ухоженным", - подчеркнули в мэрии.

Месячники по благоустройству территорий традиционно проводятся весной и осенью.