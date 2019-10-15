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В парке 1000-летия специалистами производится посадка кустарников

16.10.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В рамках объявленного недавно Брестским горисполкомом месячника по благоустройству, в парке 1000-летия специалистами ПКУП "Коммунальник" производится посадка кустарников.

В парке 1000-летия специалистами производится посадка кустарников

Работники ЖКХ уверяют, что "Спирея" - кустарник, неприхотливый и выносливый.

В парке 1000-летия специалистами производится посадка кустарников
 В парке 1000-летия специалистами производится посадка кустарников

Это растение можно использовать в любом варианте озеленения.

В парке 1000-летия специалистами производится посадка кустарников
 В парке 1000-летия специалистами производится посадка кустарников

 
 
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