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В парке 1000-летия специалистами производится посадка кустарников
16.10.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В рамках объявленного недавно Брестским горисполкомом месячника по благоустройству, в парке 1000-летия специалистами ПКУП "Коммунальник" производится посадка кустарников.
Работники ЖКХ уверяют, что "Спирея" - кустарник, неприхотливый и выносливый.
Это растение можно использовать в любом варианте озеленения.
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В рамках объявленного недавно Брестским горисполкомом месячника по благоустройству, в парке 1000-летия специалистами ПКУП "Коммунальник" производится посадка...
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