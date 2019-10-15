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Стало известно, когда и где новейший российский беспилотник применит оружие
Источник материала: Tut.by
Тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» впервые применит оружие в ходе испытаний в 2020 году на военном полигоне в Ахтубинске. Об этом сообщил
«В 2020 году испытания „Охотника“ в Ахтубинске будут продолжены. В рамках нового этапа начнется отработка боевого применения всех бортовых авиационных средств поражения беспилотника на полигоне 929-го ГЛИЦ [Государственного летно-испытательного центра Минобороны]», — отметил собеседник агентства.
Источник добавил, что до конца этого года «Охотник» выполнит в Ахтубинске серию полетов без использования вооружения. При этом ожидается, что в отдельных случаях БПЛА «будет подниматься в воздух до нескольких раз в сутки днем и ночью как самостоятельно, так и вместе с истребителями». ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.
Разработанный в КБ Сухого беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух 3 августа. В Минобороны тогда не уточняли, с какого военного аэродрома был выполнен взлет аппарата. Полет продолжался более 20 минут под управлением оператора.
27 сентября БПЛА выполнил полет совместно с истребителем Су-57. Беспилотник маневрировал в воздухе в автоматическом режиме на высоте около 1600 м, продолжительность полета составила более 30 мин.
«Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло» с применением технологии «стелс», что снижает его радиолокационную заметность. По данным открытых источников, взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, максимальная скорость полета — около 1000 км/ч.
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Пока он только совершал испытательные полеты.
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