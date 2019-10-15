Стало известно, когда и где новейший российский беспилотник применит оружие

Источник материала: Tut.by

Тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» впервые применит оружие в ходе испытаний в 2020 году на военном полигоне в Ахтубинске. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в оборонно-промышленном комплексе.



Скриншот из видео YouTube-канала Министерства обороны РФ

«В 2020 году испытания „Охотника“ в Ахтубинске будут продолжены. В рамках нового этапа начнется отработка боевого применения всех бортовых авиационных средств поражения беспилотника на полигоне 929-го ГЛИЦ [Государственного летно-испытательного центра Минобороны]», — отметил собеседник агентства.

Источник добавил, что до конца этого года «Охотник» выполнит в Ахтубинске серию полетов без использования вооружения. При этом ожидается, что в отдельных случаях БПЛА «будет подниматься в воздух до нескольких раз в сутки днем и ночью как самостоятельно, так и вместе с истребителями». ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Разработанный в КБ Сухого беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух 3 августа. В Минобороны тогда не уточняли, с какого военного аэродрома был выполнен взлет аппарата. Полет продолжался более 20 минут под управлением оператора.

27 сентября БПЛА выполнил полет совместно с истребителем Су-57. Беспилотник маневрировал в воздухе в автоматическом режиме на высоте около 1600 м, продолжительность полета составила более 30 мин.

«Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло» с применением технологии «стелс», что снижает его радиолокационную заметность. По данным открытых источников, взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, максимальная скорость полета — около 1000 км/ч.