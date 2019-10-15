Белорусские самосвалы выходят на рынок Индии

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Белорусская карьерная техника впервые выходит на рынок Индии. Подписан контракт на поставку 77 карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75137 грузоподъемностью 136 т с компанией Coal India Limited, сообщили в пресс-службе предприятия.

Машины будут работать на открытом угольном карьере Gevra. Их обеспечат запасными частями, предусмотрено также сервисное обслуживание на протяжении 8 лет эксплуатации. В непосредственной близости от карьера планируется открыть сервисный центр.

Общая сумма контракта составляет около $200 млн. Первые партии самосвалов отгрузят заказчику в ноябре и декабре текущего года.

Coal India ltd - крупнейшая угледобывающая компания в мире. Она работает через 81 горнодобывающий район в восьми штатах Индии. В стране насчитывается около 430 угольных шахт, из которых 175 - открытые, 227 - подземные и 28 - смешанные.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.