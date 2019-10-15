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Битва за «Кукушку». Ольга Кормухина и Полина Гагарина не поделили Цоя

16.10.2019 16:23 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Битва за «Кукушку». Ольга Кормухина и Полина Гагарина не поделили Цоя
Ольга Кормухина и Полина Гагарина. © / РИА Новости

О подаче иска Кормухина рассказала в интервью порталу НСН. Она требует прекратить нарушение авторского права, но при этом не предъявляет каких-либо финансовых требований, а надеется на то, что оппонент извинится и признает, что был не прав.

Что за «Кукушка»?

Эта песня — одна из последних, написанных Виктором Цоем; он сочинил её летом 1990 года, когда отдыхал под Юрмалой, и успел лишь записать демо-версию. После его смерти (Цой погиб в аварии 15 августа 1990-го) музыканты группы «Кино» дописали аранжировки; композиция вошла в «Чёрный альбом», который был выпущен в январе 1991 года.

«Кукушка» стала одной из самых известных песен Цоя и группы «Кино». Отрывки из неё звучали в фильмах «Дом под звёздным небом» Сергея Соловьева и «Сёстры» Сергея Бодрова-младшего; кроме того, многие музыканты исполняли кавер-версии этой композиции — среди них были Земфира, литовская певица Алина Орлова, группы «Би-2» и «ДДТ».

Версия Ольги Кормухиной была записана в 2011 году; в 2012-м она включила эту композицию в альбом «Падаю в небо», а в 2014-м её исполнение этой песни было включено в трибьют-альбом «Спасем мир. Tribute to Виктор Цой».

«Мы с Алексеем Беловым (лидер группы „Парк Горького“, автор песен, много сотрудничает с Кормухиной — ред.) долго искали варианты того, как можно записать эту песню. Понимали, что ее уже перепевали до нас и поэтому нужно все сделать совершенно по-другому», — рассказала Кормухина НСН.

Гагарина и её «Кукушка»

Версия «Кукушки» в исполнении Полины Гагариной появилась в 2015 году. Она была записана для фильма Сергея Мокрицкого «Битва за Севастополь»; эта картина рассказывала о женщине-снайпере, воевавшей на Великой Отечественной войне, Герое Советского Союза Людмиле Павличенко. Это был один последних совместных российско-украинских проектов; он вышел уже после ухудшения отношения между странами в 2014-м, но не был запрещен в Украине (там он получил название «Незламна» — «Несокрушимая»). «Битва за Севастополь» весьма успешно показала себя в прокате; позже Мокрицкий представил четырехсерийный телесериал, в который были включены эпизоды, не вошедшие в кинотеатральный релиз.

Саундтрек к фильму был написан Национальным симфоническим оркестром Украины — кроме одной песни — той самой «Кукушки»; автором аранжировки назван композитор и продюсер Константин Меладзе. Сходство двух версий было замечено сразу же после выхода «Битвы за Севастополь».

В чем суть претензий Кормухиной

По словам певицы, для неё выход «Кукушки» в исполнении Гагариной стал неприятным сюрпризом.

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Битва за «Кукушку». Ольга Кормухина и Полина Гагарина не поделили Цоя
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«Они содрали всю вокальную фактуру, темп, и даже придуманный Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у „Кино“. Я долго находилась в каком-то ступоре, потому что для меня все это было просто дико. Какой-то страшный сон», — рассказала она.

Четыре года, с выхода «Битвы за Севастополь», Кормухина пыталась добиться справедливости, но закон был не на её стороне: Российское авторское общество не регистрировало авторские права на аранжировки кавер-версий. Сейчас это стало возможным; кроме того, у Кормухиной есть экспертное заключение музыкального критика Михаила Сегельмана, в котором подтверждается именно её правота.

Представители Полины Гагариной пока не комментировали ситуацию.

По данным РИА «Новости», дело рассматривается в Тверском суде города Москвы с июля этого года; суд уже провел беседу со сторонами спора и потребовал доказательств. Следующее заседание намечено на ноябрь 2019 года.

 
 
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Певица Ольга Кормухина решила в суде разобраться с певицей Полиной Гагариной: обе исполнительницы исполнили кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка», и Кормухина...
 
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