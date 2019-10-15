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Институт исследования Беларуси открыт в Китае

16.10.2019 15:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Институт исследования Беларуси открыт в Китае
БЕЛТА

Институт исследования Беларуси открылся в Китае на базе Ланьчжоуского университета экономики и финансов, сообщает белорусское посольство в Пекине.

В церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китайской Народной Республике Кирилл Рудый и заместитель губернатора провинции Ганьсу Чжан Шэнчжэнь. Основным видом деятельности института будет работа с белорусскими учреждениями образования по изучению и сравнительному анализу направлений развития Беларуси и Китая.

После церемонии Кирилл Рудый вручил институту комплект белорусской литературы.

На мероприятии присутствовали руководители и студенты Белорусского государственного экономического университета, Белорусского национального технического университета и Барановичского государственного университета.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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БЕЛТА Институт исследования Беларуси открылся в Китае на базе Ланьчжоуского университета экономики и финансов,...
 
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