Институт исследования Беларуси открыт в Китае

Институт исследования Беларуси открылся в Китае на базе Ланьчжоуского университета экономики и финансов, сообщает белорусское посольство в Пекине.

В церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китайской Народной Республике Кирилл Рудый и заместитель губернатора провинции Ганьсу Чжан Шэнчжэнь. Основным видом деятельности института будет работа с белорусскими учреждениями образования по изучению и сравнительному анализу направлений развития Беларуси и Китая.

После церемонии Кирилл Рудый вручил институту комплект белорусской литературы.

На мероприятии присутствовали руководители и студенты Белорусского государственного экономического университета, Белорусского национального технического университета и Барановичского государственного университета.

Источник: БЕЛТА .