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Институт исследования Беларуси открыт в Китае
16.10.2019 15:32 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Институт исследования Беларуси открылся в Китае на базе Ланьчжоуского университета экономики и финансов, сообщает белорусское посольство в Пекине.
В церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китайской Народной Республике Кирилл Рудый и заместитель губернатора провинции Ганьсу Чжан Шэнчжэнь. Основным видом деятельности института будет работа с белорусскими учреждениями образования по изучению и сравнительному анализу направлений развития Беларуси и Китая.
После церемонии Кирилл Рудый вручил институту комплект белорусской литературы.
На мероприятии присутствовали руководители и студенты Белорусского государственного экономического университета, Белорусского национального технического университета и Барановичского государственного университета.
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БЕЛТА Институт исследования Беларуси открылся в Китае на базе Ланьчжоуского университета экономики и финансов,...
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