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В Пинске откроют обновлённый магазин «Санта». Будет бесплатное мороженое

16.10.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске откроют обновлённый магазин «Санта». Будет бесплатное мороженое
В Пинске 17 октября в 14 часов после полного обновления заработает магазин «Санта по адресу Первомайская, 117. Покупателей ожидает большой выбор свежих фруктов и овощей, десятки видов морской рыбы, горячая выпечка и настоящая итальянская пицца. На открытии раздадут 500 пачек бесплатного мороженого, а детям – еще и воздушные шары.

Магазин полностью преобразился внешне и снаружи. После почти 3-месячного ремонта места для покупок стало больше – на 100 «квадратов». На полках можно будет найти свыше 6 000 наименований товаров.

В магазине представят все привычные отделы. Особенно большой будет зона свежих фруктов и овощей – от белорусских до экзотических. В мясном отделе представят много колбас и копченостей, а в молочном – весь ассортимент «Савушкин продукт».

Покупателей также ожидают десятки видов морской рыбы из вод Атлантики, в том числе все новинки «Санта Бремор». Свежие партии будут поступать регулярно, а на многие позиции «рыбного меню» станут действовать акционные цены.

Заработает и пиццерия: популярное блюдо станут готовить по итальянским рецептам за 5,95 рубля. Для ее приготовления будут использовать только настоящую моцареллу и натуральные травы.

На открытии устроят праздник. Первые покупатели получат 500 пачек бесплатного мороженого, а дети – еще и воздушные шары. Гостей будут развлекать ведущий и ростовые куклы, предусмотрены также дегустации.

Магазин «Санта» в Пинске откроется 17 октября в 14 часов на Первомайской, 117.

Кстати, сеть «Санта» входит в известный брестский холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит более 100 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 4 тыс. человек.

 
 
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> В Пинске 17 октября в 14 часов после полного обновления заработает магазин «Санта по адресу Первомайская, 117. Покупателей ожидает большой выбор свежих фруктов и...
 
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