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Что за пятно? Как брестчанин доказал, что ему за 1 тыс. рублей продали в салоне бракованный Samsung

16.10.2019 16:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Специалисты Госкомитета судебных экспертиз помогли брестчанину доказать, что ему продали бракованный мобильник.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Пять месяцев назад житель Бреста купил в салоне сотовой связи мобильный телефон Samsung стоимостью 1 тыс. рублей. Некоторое время спустя на дисплее смартфона появилось пятно. При этом владелец гаджета телефон не ронял, сообщает Госкомитет судебных экспертиз по Брестской области.

Брестчанин отнес мобильник продавцу — в салон сотовой связи. Там его выслушали и отправили в сервисный центр для определения причины дефекта. Специалисты осмотрели смартфон и решили, что пятно на дисплее Samsung появилось по вине его владельца.

Брестчанин с такими выводами не согласился и обратился в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области. Исследовав смартфон, эксперт пришел к выводу, что недостатки дисплея мобильного телефона Samsung являются следствием производственного брака, проявившегося в процессе эксплуатации.

Владелец Samsung принес заключение в салон сотовой связи. В итоге брестчанину предложили выбрать новый телефон и компенсировали стоимость экспертизы.

 
Теги: Брест
 
 
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