Что за пятно? Как брестчанин доказал, что ему за 1 тыс. рублей продали в салоне бракованный Samsung

Источник материала: Tut.by

Специалисты Госкомитета судебных экспертиз помогли брестчанину доказать, что ему продали бракованный мобильник.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Пять месяцев назад житель Бреста купил в салоне сотовой связи мобильный телефон Samsung стоимостью 1 тыс. рублей. Некоторое время спустя на дисплее смартфона появилось пятно. При этом владелец гаджета телефон не ронял, сообщает Госкомитет судебных экспертиз по Брестской области .

Брестчанин отнес мобильник продавцу — в салон сотовой связи. Там его выслушали и отправили в сервисный центр для определения причины дефекта. Специалисты осмотрели смартфон и решили, что пятно на дисплее Samsung появилось по вине его владельца.

Брестчанин с такими выводами не согласился и обратился в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области. Исследовав смартфон, эксперт пришел к выводу, что недостатки дисплея мобильного телефона Samsung являются следствием производственного брака, проявившегося в процессе эксплуатации.

Владелец Samsung принес заключение в салон сотовой связи. В итоге брестчанину предложили выбрать новый телефон и компенсировали стоимость экспертизы.