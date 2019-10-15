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Кети Топурия о Гуфе: «Не надо мужика жалеть»

16.10.2019 16:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

33-летняя Кети Топурия стала героиней YouTube-канала Peopletalk TV. В интервью Лауре Джугелии певица прокомментировала роман с новым возлюбленным Львом Деньговым из Беларуси, вспомнила об отношениях с Гуфом и рассказала о том, какие пластические операции она делала. Spletnik.ru приводит самое интересное из беседы.

О знакомстве со Львом Деньговым

— У него был день рождения. Он был знаком с Байгали (Байгали Сербекаев — основатель музыкального коллектива) и решил, что давайте позовем «А-Студио». В гримерке мы познакомились, два слова кинули друг другу, а потом уже через какое-то время вышли уже на связь, и все закрутилось.

Когда мы начали с ним общаться, просто неделю разговаривали по телефону 24 часа. Мы делились своими историями. Мы поняли, что у нас очень много общего: музыкальный вкус (это самое главное), юмор. Мы любим слушать олдскул вместе. Самые любимые исполнители у нас — это Стиви Уандер, Ленни Кравиц.

Потом он приехал в Москву, и мы встретились. И с первой встречи у нас все пошло-поехало. Это была, наверно, любовь с первого взгляда. Оказывается, такое реально бывает.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Ya tebya lublu❤️

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) 1 Окт 2019 в 3:04 PDT

О любимых качествах нового бойфренда

— Главное — не внешность. Я люблю его душу и его как человека. Главное — что он настоящий мужчина. Слово «мужчина» уже говорит само за себя.


Кети Топурия и Лев Деньгов с приятельницей

Об интервью Гуфа у Ксении Собчак

— Мне кажется, будет очень плохо, если мне будет его жалко, потому что не надо мужика жалеть. Зачем жалеть? Жалость еще никому не помогала.

Я этому человеку, кроме добра и хорошего, ничего не желала. Сегодня повторюсь: хочу, чтобы он был счастлив и чтобы все у него было хорошо.


Кети Топурия и Гуф

О том, почему попытка сойтись с Гуфом после расставания не увенчалась успехом

Человек нестабилен, и все-таки как бы мы ни пытались, мы не смогли. Я не смогла в себе восстановить эти чувства, и все какие-то его поступки на мои чувства подействовали. Единственная причина эта. И когда я поняла, что я реально уже не могу, что я остыла, я искренне подошла и сказала об этом человеку.

Мы просто сели, поговорили, поняли, что наши отношения не развиваются, тормозят жестко, и мне они уже ничего не давали, и ему. Суперкрасивая история, которая у нас была, превращалась по чуть-чуть уже в грустную.

Я от всей души хочу ему пожелать счастья и чтобы у него все было хорошо.

О пластических операциях

— Если это в красивой форме всё заканчивается, тогда я отношусь нормально. Я сама делала ринопластику. Я довольна.

 
 
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33-летняя певица стала новой героиней YouTube-канала Peopletalk TV.
 
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