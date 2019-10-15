Блогер Илья Варламов объяснил, чем Минск хуже Москвы

Источник материала: KYKY

Видеоблогер-миллионник, журналист и урабнист Илья Варламов, который этим летом приезжал в Беларусь, написал заметку с заголовком «Чем Москва круче Минска». Цитируем Илью.

«Вы, конечно, помните, что Минск — это город петуний и других цветов, которыми там засадили все, что можно. Но мало кто знает, что цветы в беларуской столице используются не только для красоты, но и в качестве противопешеходного препятствия! Год назад жители микрорайона Каменная Горка протоптали через газон тропинку, ведущую к ТЦ Green City. Коммунальщики не смогли с этим смириться, раскопали тропинку и высадили там цветы. Что символично, в форме нескольких знаков бесконечности.

Такое неадекватное решение проблемы возмутило минчан. Они потребовали сделать удобную пешеходную дорожку, а цветы высадить в другом месте. Коммунальщики отказались. Конец, как говорится, немного предсказуем.

Что сделали люди? Правильно, они стали обходить противопешеходный цветник по кратчайшему пути, то есть прямо рядом с ним. Вместо одной тропинки коммунальщики по факту получили две.

А вот пример из Москвы. В районе Филевский Парк долгое время была народная тропа, которую коммунальщики все время перекапывали. Пешеходы заново утрамбовывали землю, и эта бессмысленная борьба продолжалась бы вечно, но кто-то наконец решил тропинку заасфальтировать. Чудеса случаются!

Конечно, таких примеров пока очень мало. По всей России народные тропы продолжают перекапывать, огораживать заборами и засеивать травой. Это для меня загадка. Ведь всегда есть простейшее решение проблемы: взять и заасфальтировать тропинку или замостить ее плиткой. Пешеходам сразу станет намного удобнее, а силы коммунальщиков, избавленных от бессмысленной работы, можно будет направить в другое русло.

Ситуация с тропинками говорит о том, что как у нас, так и в Беларуси районы и общественные пространства проектируют неправильно. Почти никто не анализирует пешеходные потоки, не понимает, как люди перемещаются по земле. В результате получаются узоры, которые красиво выглядят с высоты птичьего полёта, но на деле абсолютно нежизнеспособны. Люди протаптывают тропинки через все эти бессмысленные газоны, а чиновники думают, что менталитет у нас неправильный. А на самом деле это не народ быдло, это кто-то не умеет делать пешеходные дорожки».