|
В Витебске микроавтобус столкнулся с грузовиком и вылетел на тротуар
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебске микроавтобус вылетел на тротуар после столкновения с грузовиком.
По
В результате аварии микроавтобус вылетел на тротуар, грузовик перевернулся на бок. Пешеходов поблизости не было. 70-летнего водителя «Газели» доставили в больницу, с 22-летним водителем грузовика все в порядке.
Прибывшие на проспект Черняховского госавтоинспекторы обеспечили безопасный проезд транспорта на месте происшествия.
Проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Витебске микроавтобус вылетел на тротуар после столкновения с грузовиком. По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, ДТП случилось днем 16...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)