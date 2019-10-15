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Росстат заинтересовался опытом белорусской интернет-переписи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске в ближайшие дни ждут руководство Росстата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши специалисты поделятся инновациями, расскажут, как подготовлены переписчики и какие меры безопасности приняты.
Также российские специалисты посетят стационарные участки и сall-центр. Запланирована встреча с резидентами Парка высоких технологий, которые разрабатывали программное обеспечение для планшетов и интернет-переписи.
Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
Тем временем, до окончания интернет-переписи остается 2 дня. В Белстате отмечают, что количество входов на сайт снова растет. Каждый день переписываются более 100 тысяч человек. Всего же этой возможностью воспользовались почти 1 миллион 400 тысяч белорусов.
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Новости Беларуси. В Минске в ближайшие дни ждут руководство Росстата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши специалисты поделятся инновациями,...
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