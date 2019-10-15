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Мини-версию белорусского электробуса обкатывают в Минске

16.10.2019 15:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уже в этом месяце экспериментальный образец поставят заказчику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мини-версию белорусского электробуса обкатывают в Минске

Мини-версию белорусского электробуса обкатывают в Минске

Его длинна всего 9 метров, что делает технику более манёвренной. На одном заряде электробус сможет проехать почти 200 километров и перевезти в салоне до 75 пассажиров.

Мини-версию белорусского электробуса обкатывают в Минске

Олег Быцко, директор НТПЦ «Белкоммунмаш»:
Из особенностей мог отметить, что задняя ось тоже управляемая, т.е. она будет поворачиваться. За счет этого маневренность улучшится. Опробовав эту технологию на этом электробусе, мы будем планировать внедрять ее и на других кузовах 4-го поколения, чтобы сохранить маневренность на уровне пассажирских транспортных средств, которые у нас эксплуатируются.

Мини-версию белорусского электробуса обкатывают в Минске

Такая модель электробуса будет особенно востребована в маленьких городах. Если говорить про зарубежный рынок, то новинкой уже заинтересовались в Грузии. В Тбилиси планируют поставить почти десяток маленьких электробусов.

Люди в материале: Олег Быцко
 
 
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Новости Беларуси. Уже в этом месяце экспериментальный образец поставят заказчику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его длинна всего 9 метров, что...
 
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