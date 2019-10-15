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Мини-версию белорусского электробуса обкатывают в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уже в этом месяце экспериментальный образец поставят заказчику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его длинна всего 9 метров, что делает технику более манёвренной. На одном заряде электробус сможет проехать почти 200 километров и перевезти в салоне до 75 пассажиров.
Олег Быцко, директор НТПЦ «Белкоммунмаш»:
Такая модель электробуса будет особенно востребована в маленьких городах. Если говорить про зарубежный рынок, то новинкой уже заинтересовались в Грузии. В Тбилиси планируют поставить почти десяток маленьких электробусов.
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Новости Беларуси. Уже в этом месяце экспериментальный образец поставят заказчику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его длинна всего 9 метров, что...
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