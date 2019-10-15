Пенсионерка из Гомеля решила «подзаработать» на бирже криптовалют - и лишилась более чем 47 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

О том, что бывает если вкладывать деньги в торговлю на сомнительных виртуальных площадках, рассказали в СК.



Фото: itritech.net

На этот раз в сети мошенников попалась 69-летняя жительница Гомеля. Женщина потеряла более 47 тысяч рублей.

Пенсионерка зарегистрировалась на интернет-ресурсе торгового брокера. Согласно инструкции, поступившей ей по мобильному телефону от «менеджера», женщина перевела со своей банковской платежной карты на счет электронного кошелька популярной платежной системы более 17 тысяч российских рублей. После этого на ее виртуальном счету на интернет-ресурсе отобразилась зачисленная сумма в 240 долларов США. Спустя некоторое время, якобы в результате успешной биржевой торговли, проведенной «менеджером» гомельчанки, эта сумма значительно увеличилась.

Через некоторое время женщина перевела на счет еще 10 тысяч белорусских рублей. В ее личном виртуальном кабинете отобразилась сумма в 5 тысяч долларов США, которая спустя пару месяцев увеличилась более чем в два раза.

Довольная заработком пенсионерка решила перевести «заработанные» деньги на свою банковскую карточку. Однако перед этим «работник» интернет-ресурса сообщил ей о необходимости оплатить разницу в курсах криптовалют и различные комиссии. В итоге гомельчанка перевела на указанные ей счета еще более 36 тысяч белорусских рублей. Когда деньги на ее карточку так и не поступили, женщина обратилась в милицию.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».