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УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА

16.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

В сентябре текущего года в Могилевском облисполкоме было организовано проведение  «горячей телефонной линии» по изучению вопроса обеспечения населения области доступными и качественными банными услугами. В течение месяца  граждане высказывали  свое мнение по вопросу организации работы бань и душевых применительно к населенному пункту по месту их проживания, а также обращались  с предложениями по улучшению работы в данном направлении.

В ходе проведения «горячей телефонной линии» в облисполком от жителей Могилевской области поступило 37 звонков по вышеназванной тематике. Наиболее активными были жители  г.Осиповичи  и Осиповичского района – 11 обращений, г.п.Глуска и Глусского района –  6, г.Могилева – 5, Могилевского района – 4, г.Мстиславля  и  Мстиславского  района – 3, г.Шклова и Шкловского района  — 3, Чериковского – 2. По одному обращению поступило от жителей г.Кричева, Климовичского и Бобруйского районов.

Заявители при обращении на «горячую телефонную линию» просили оказать содействие в возобновлении работы бань в сельских населенных пунктах: агр. Катка Глусского района, агр.Вейно и Межисетки, дер.Амховая Могилевского района, агр.Мазолово Мстиславского  района, дер.Городец Шкловского района, агр.Вязье и ст.Верейцы Осиповичского района,  а также  бани  в г.Осиповичи (ранее находилась на балансе ТРУП «Могилевское отделение железной дороги).

Поступили предложения граждан об изменении графиков работы бань, открытия в них буфетов, парикмахерских, необходимости выполнения ремонтных работ в зданиях бань, граждане  также жаловались на высокую стоимость помывок,   отсутствие льгот для пенсионеров.

Все замечания граждан по качеству предоставляемых банных услуг, а также их предложения  по улучшению работы в данном направлении,  сформированы в отдельный перечень и по поручению руководства облисполкома направлены по принадлежности для рассмотрения и принятия мер по повышению качества оказания услуг в соответствии с требованиями Директивы Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2 «О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения».

Таким образом, с результатами рассмотрения обращений, поступивших на «горячую линию» по данной сфере, Вы сможете ознакомиться в последующих выпусках газеты в рубрике «Изучаем мнение населения» либо на официальном  Интернет-сайте облисполкома mogilev-region.gov.by .

Работа по изучению мнения населения по качеству предоставляемых услуг в различных сферах  облисполкомом будет продолжена, следите за новостями в рубрике «Изучаем мнение населения».

И.Н.Филиппова,

Начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц облисполкома

 
Теги: Новости, Могилев
 
 
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В сентябре текущего года в Могилевском облисполкоме было организовано проведение  «горячей телефонной линии» по изучению вопроса обеспечения населения области...
 
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