ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ольга Серябкина прокомментировала слухи о романе с Максимом Фадеевым

16.10.2019 17:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бывшая участница «Серебра» Ольга Серябкина в ходе передачи «Осторожно, Собчак!» прокомментировала слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым. Запись шоу опубликована на YouTube-канале Ксении Собчак. Краткий пересказ размещен на lenta.ru.

«Я его очень люблю, очень уважаю», — заявила исполнительница. Она пояснила, что в возрасте 19 лет потеряла отца, которого считала лучшим другом, и Фадеев в каком-то смысле заменил его.

«Я никогда не сравниваю, они вообще не похожи. Это разные люди, у которых совершенно разное все. Но в какой-то момент у меня, наверное, случилась замена», — отметила певица. Она добавила, что у нее трогательное отношение к продюсеру, потому что он никогда ей не врал.

В июне другая бывшая участница «Серебра» Елена Темникова в интервью журналистке Ирине Шихман сказала, что между Серябкиной и продюсером группы Максимом Фадеевым была любовная связь. Серябкина опровергла эти высказывания и заявила, что несколько лет встречалась с Темниковой, однако та не хочет в этом публично признаться.

В ходе разговора с Собчак артистка сказала, что конфликт с бывшей коллегой связан с конкуренцией. Серябкина выразила мнение, что экс-участница группы использовала ее. Звезда не стала отрицать, что у нее была однополая связь с женщиной, однако не ответила на вопрос, была ли Темникова ее возлюбленной.

 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывшая участница «Серебра» выступила в передаче «Осторожно, Собчак!»
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебске микроавтобус столкнулся с грузовиком и вылетел на тротуар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика