В Ждановичах обсудили полезные свойства питьевой и минеральной воды

Источник материала: Аргументы и факты

В Ждановичах состоялась научно-техническая конференция, посвященная полезным свойствах питьевой и минеральной воды. В частности, обсуждались эффективность питьевого применения минеральных вод в детском возрасте, влияние питьевого режима на состояние кожи человека, роль воды при занятиях спортом.

Основной блок конференции был посвящен результатам исследования, проведенным Гродненским государственным медицинским университетом на тему «Изучение влияния минеральной лечебно-столовой воды «Дарида» на пациентов с метаболическим синдромом». Кандидат медицинских наук Галина ХОВАНСКАЯ отметила, что минеральные воды в данном случае представляют особый интерес, т.к. в механизме их действия при внутреннем приеме большое значение придается их стимулирующему влиянию на секрецию гастроинтенсинальных гормонов, обладающих инсулинотропным действием.

Результаты проведенного исследования показали, что у пациентов с метаболическим синдромом, которые при проведении реабилитации пили минеральную воду, отмечена благоприятная динамика клинических симптомов заболевания. У большинства пациентов (94,8%) исчезали общая слабость, повышенная утомляемость, раздражительность, тревожность, сухость кожи. Пациенты отмечали уменьшение сухости во рту, потливости, повышение настроения. Несколько реже наблюдалось исчезновение болей в суставах (40,9%) и снижение одышки при физической нагрузке (57,9%). Наблюдалась тенденция к снижению массы тела, уменьшение окружности талии, снижению уровня холестерина и нормализации артериального давления.

Педиатр, доцент кафедры педиатрии Гродненского медицинского университета Татьяна РОВБУТЬ затронула тему питьевого режима у детей. В частности, специалист обратила внимание, что необходимость употребления минеральных вод в детском возрасте обусловлена особенностью водного и минерального обмена детского организма, повышенной потребностью в воде и минеральных веществах в период интенсивного роста и развития, а также чувствительностью к потерям воды и электролитов.

Минеральная вода в комплексном лечении заболеваний в детском возрасте способна активно воздействовать на метаболические процессы, улучшать микроциркуляцию, восстанавливать трофику и резистентность тканей, тем самым способствуя скорейшему восстановлению.

Отдельное внимание было уделено роли воды при занятиях спортом. Самое главное – не допустить обезвоживание организма.



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ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Генеральный директор ЧП «Дарида» Дмитрий НЕВЕРОВИЧ рассказал об экспортном потенциале профильных и отечественных предприятий на примере «Дариды». По его мнению, при наличии уникальных природных ресурсов Беларусь могла бы стать в один ряд с крупнейшими мировыми поставщиками натуральной продукции. Он провел сравнение цен барреля нефти и цен бутилированной воды известных марок в пересчете на баррель. Разница оказалось огромной – в 6-7 раз больше барреля нефти. Он считает, что на уровне государства настал момент выработать долгосрочную экономическую концепцию использования водных ресурсов Беларуси.

По словам Дмитрия Неверовича, 30% белорусского рынка «белой воды» – природной, питьевой, минеральной – составляют ввезенные аналоги. Некоторые сорта по своему составу абсолютно идентичны белорусскому аналогу, только дороже. По мнению экспертов рынка, чуть ли не половина импортируемой воды – это так называемые «искусственно минерализованные напитки». Специалист считает, что они хорошо подходят для принятия «соляных ванн», а вот пить такую воду лучше не стоит.

Еще одна условно питьевая группа – очищенная вода. Для разлива подходит любая, даже из реки или озера. Ее прогоняют через мощные фильтры, отсеивая вредные вещества. Правда, при этом уничтожается и все полезное.