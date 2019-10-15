Польша задумала криминализировать сексуальное образование

"Европейская правда" со ссылкой на EUobserver . Об этом сообщаетсо ссылкой на





Согласно проекту, предназначенному для предотвращения "педофилии", такие уроки "поощряют учащихся к сексуальной активности".





Под запрет может попасть также предоставление в польских школах информации о противозачаточных средствах.









"Это больная идея", - заявила депутат от оппозиции Иоанна Шеуринг-Вельгус.





Напомним, PiS выиграла парламентские выборы в выходные, кампанию она вела, используя гомофобную и националистическую риторику.