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Польша задумала криминализировать сексуальное образование
Источник материала: Партизан
Учителя, которые дают уроки сексуального образования в польских школах, могут попасть в тюрьму на 5 лет, согласно новому законопроекту, который завоевал поддержку партии власти "Право и справедливость (PiS).
Об этом сообщает
Согласно проекту, предназначенному для предотвращения "педофилии", такие уроки "поощряют учащихся к сексуальной активности".
Под запрет может попасть также предоставление в польских школах информации о противозачаточных средствах.
"Это больная идея", - заявила депутат от оппозиции Иоанна Шеуринг-Вельгус.
Напомним, PiS выиграла парламентские выборы в выходные, кампанию она вела, используя гомофобную и националистическую риторику.
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Учителя, которые дают уроки сексуального образования в польских школах, могут попасть в тюрьму на 5 лет, согласно новому законопроекту, который завоевал поддержку...
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