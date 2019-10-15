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Наблюдатель: дали взглянуть на подписные листы одним глазом, а потом забрали

16.10.2019 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Члены Мозырской окружной избирательной комиссии №42 на своем заседании проводили проверку поданных на регистрацию кандидатами в депутаты Палаты представителей документов.

Из пяти претендентов, чьи инициативные группы проводили сбор подписей, подали документы только двое - Михаил Бондаренко и Валентина Назаренко.

При этом Н. Бондаренко подал документы от партии БНФ, поскольку необходимого количества подписей его инициативная группа не собрала. А Валентина Назаренко, председатель районного Совета депутатов, подала документы и путем сбора подписей, и от партии КПБ.

Поданы также документы еще двумя претендентами на депутатский мандат от партий - это Дмитрий Грибовский от Либеральной Демократической партии и Елена Пилипончик от Республиканской партии труда и справедливасци.


Подписные листы за Валентину Назаренко комиссия приняла к рассмотрению, отобрано необходимое количество для проверки (20% - 256 подписей). Листы были распределены между членами ОИК.

Долгосрочный наблюдатель Владимир Телепун, присутствовавший на заседании ОИК, обратился к членам комиссии с просьбой присутствовать при проверке подписей, однако никто не пожелал его присутствия при этой процедуре.

Одно только - было разрешено просмотреть стопку  подписных листов, да и то ненадолго:

- Вам дали визуально посмотреть, а не рассматривать ... Наблюдатель имеет право только присутствовать на заседании комиссии, что вы и делаете, а знакомство с документами наблюдателю Избирательный кодекс не предусматривает, - сообщил наблюдателю председатель комиссии.
 
Теги: знакомства
 
 
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Члены Мозырской окружной избирательной комиссии №42 на своем заседании проводили проверку поданных на регистрацию кандидатами в депутаты Палаты представителей...
 
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