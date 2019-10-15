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Заместитель министра Северной Македонии подал в отставку из-за взятки в 50 евро

16.10.2019 16:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заместитель министра здравоохранения Северной Македонии Асим Муса подал в отставку, потому что его поймали на получении взятки в 50 евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Канал 5.

Муса объявил, что уходит с поста, после того, как албанское телевидение опубликовало видео, на котором чиновник получал взятку за содействие в проведении операции для пациента из Албании. 50 евро он получал авансом. Общая сумма взятки должна была составить 1000 евро.

Пациентом оказался журналист под прикрытием. После встречи Муса и "пациент" определили день проведения операции.

Муса объявил об отставке после негативной общественной реакции. Он объявил, что уходит с поста, но заявил, что ему устроили политическую ловушку, и обвинил СМИ в политическом преследовании.


Партия ДУИ, членом которой является Муса, одобрила его отставку. Министр здравоохранения Венко Филипче публично осудил действия своего заместителя.

Прокуратура сообщила об открытии дела по факту взяточничества.
 
 
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Заместитель министра здравоохранения Северной Македонии Асим Муса подал в отставку, потому что его поймали на получении взятки в 50 евро.
 
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